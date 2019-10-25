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25 жовтня • оновлено в 16:58
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/ Розслідування

ДБР перевірить законність призначення Гройсмана прем'єром

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Печерський районний суд Києва дав дозвіл ДБР вилучити документи з Офісу президента в рамках розслідування нібито зловживання владою під час призначення у 2016 році Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України.

Про це йдеться в рішенні слідчого судді Тетяни Ільєвої від 17 жовтня 2019 року.

"Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які займають особливо відповідальні пости в державних органах України, зловживаючи службовим становищем, за відсутності передбачених законодавством підстав внесли у квітні 2016 року до Верховної Ради України подання на призначення прем'єр-міністра України у разі відсутності коаліції у ВР", – стверджується в повідомленні.

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Зазначається, що слідство має намір вивчити пропозиції коаліції "Європейська Україна" за поданням президента про призначення на посаду прем'єр-міністра Гройсмана. Також ДБР перевірить інші службові документи, які були складені для призначення Гройсмана, як-от службові записки та довідки.

Крім того, відомство вивчить документи, які стосувалися призначення головою уряду Арсенія Яценюка. Це потрібно для того, щоб порівняти процедури призначення прем'єром у обох випадках.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Як повідомляв OBOZREVATEL, народних депутатів почали викликати на допити до ДБР для з'ясування обставин призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Нагадаємо, що Гройсман подав у відставку з поста прем'єр-міністра 20 травня 2019 року.

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Особи
Володимир Гройсман Арсеній Яценюк
Місце
Україна Київ
Теги
Державне Бюро Розслідувань Печерський суд
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
зє та "його команда" займіться нарешті нагальними справами країни не робіть із себе посміховисько та з тих хто за вас руку тягнув
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