ДБР оголосило підозру скандальному Микитасю: у чому справа

Скандальному екснардепу і колишньому президенту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю оголосили підозру у хуліганстві через його конфлікт із головою ОТГ у селищі Любеч Чернігівської області Сергієм Пінчуком.

Про це у вівторок, 24 вересня, у своєму Тelegram-каналі повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

"Пам'ятаєте історію, як у липні цього року народний обранець увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині. Тоді ДБР зареєструвало провадження за фактом хуліганських дій. Сьогодні колишньому депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України", – написав він.

ДБР оголосило підозру Микитасю Вікіпедія

"Від відповідальності не втекти, навіть якщо дуже хочеться", – попередив Труба.

При цьому директор ДБР не назвав прізвища Микита, однак факти вказують саме на його сутичку як кандидата в народні депутати по округу №206 із главою місцевої ОТГ.

Нагадаємо, спочатку між Микитасем і Пінчуком розгорілася словесна сварка. Тоді ще нардеп погрожував голові ОТГ в'язницею. Суперечка переросла у бійку, в ході якої Микитась розбив телефон суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала компанії з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", яка належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

20 вересня Микитася зняли з посади президента "Укрбуду".

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