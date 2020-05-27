ДБР на міжнародному рівні вимагають притягти до відповідальності за штурм Музею Гончара

Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) вважає неприпустимими дії представників Державного бюро розслідувань, що мали місце 26 травня 2020 р. у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" у Києві. Позиція членів комітету щодо вказаного інциденту була оприлюднена на сторінці ICOM Ukraine у Фейсбук.

ДБР увірвалося до Музею Гончара Facebook ICOM Ukraine

"Співробітники Державного бюро розслідувань під час проведення слідчих дій у рамках одного з кримінальних проваджень застосували силу для проникнення у виставкове приміщення музею – зламали двері, виштовхнули директора – Петра Івановича Гончара, і заблокували вхід. Що відбувалося в цей час у приміщеннях музею – невідомо, оскільки співробітників Музею Гончара, народних депутатів, які прибули на місце, та журналістів всередину не пропускали", - констатують перебіг подій у ICOM Ukraine.

Водночас, автори повідомлення стверджують: представники поліції, присутні при згаданих подіях, обмежилися спостереженнями та прийняттям заяв від директора музею та інших осіб.

"ІКОМ України не вважає можливим давати оцінку змісту кримінального провадження і діям його фігурантів, це – компетенція правоохоронних органів. Водночас подібні дії працівників ДБР підважують принцип верховенства права та підривають суспільну довіру", - заявляють в українському комітеті ICOM.

ДБР увірвалося до Музею Гончара Facebook ICOM Ukraine

В організації наголошують: подібні дії силовиків - неприпустимі, тому вони мають отримати належну оцінку, а винні - понести покарання.

"Музеї є публічним простором, місцем зберігання спільної спадщини і діалогу. Вони очікують від правоохоронних органів захисту і підтримки, а не агресії і насильства на межі актів вандалізму. Останній раз правоохоронці вдиралися до приміщення музею силою у січні 2014 р. Ця практика має бути назавжди викорінена. Вимагаємо від керівництва ДБР принести вибачення Петру Гончару і провести службове розслідування даного інциденту", - поставили вимогу в українському комітеті ICOM.

ДБР увірвалося до Музею Гончара Facebook ICOM Ukraine

Зі своєю заявою стосовно вторгнення ДБР виступили також у Музеї Гончара. На офіційній сторінці Національного центру народної культури “Музей Івана Гончара” з’явилося повідомлення щодо того, що 26 травня у приміщенні музею відбулася презентація для преси колекції картин родини Порошенків, яка стане доступною для широкого загалу після завершення карантинних обмежень у Києві.

Фото Богдана Пошивайла

"Після презентації представники Державного бюро розслідувань вторглися до виставкової зали музею. Вони заявили, що вчинили ці дії у зв'язку "з наявністю інформації про загрозу для майна та необхідністю врятування його". Проникнення у приміщення представниками ДБР відбулося без судового рішення та за відсутності згоди директора музею, який є матеріально відповідальним за збереження музейних цінностей, а також мистецьких творів з виставки, що на період перебігу потрапляють під облік музею", - розповіли у музеї.

За словами співробітників центру, представники ДБР заблокували вхід і перешкодили потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою.

"Слідчі увірвалися до будівлі, пошкодивши дві групи вхідних дверей. Директором музею було подано заяву до Національної поліції щодо пошкодження державного майна та проникнення у приміщення без його дозволу. Пізніше, завдяки наполегливій вимозі директора, представники ДБР впустили його до зали із виставкою", - пояснили у Музеї Гончара.

Фото Богдана Пошивайла

Фото Богдана Пошивайла

Фото Богдана Пошивайла

Згідно заяви співробітників музею, до вечора 26 травня представники ДБР описали виставлені картини з приватної колекції Порошенка, визнали їх речовим доказом і призначили відповідалним зберігачем цих доказів директора НЦНК "Музей Івана Гончара" Петра Івановича Гончара. Усі полотна будуть зберігатися у музеї до визначення їх юридичної долі.

Фото Богдана Пошивайла

"Представниками ДБР за результатами проведеного несанкціонованого обшуку вилучені з експозиції документи, що підтверджують законне перебування колекції на території України. Вони були публічно виставлені до огляду, як правова підстава перебування цих картин в музеї.

Ми стурбовані цією ситуацію, адже вона є загрозливою не лише для культурної сфери, а й для всього українського суспільства. Музеї за жодних обставин не мають бути об’єктом правового приниження та вандалізму з боку правоохоронних органів", - заявили у Музеї Гончара.

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