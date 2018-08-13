На волне "обязательной" милитаризации к 24 августа выкатили по сути тестовый образец, на который сразу же обрушился вал критики - как от специалистов, так и более всего - от неспециалистов.

Фактически мы увидели нестреляющий образец, на котором не отработаны основные моменты, необходимые для САУ, - явно отсутствует система автоматического заряжания и т. д. Весьма неоднозначным выглядит и база - "КрАЗ" с российским двигателем, что явно не вкладывается в концепцию замкнутого цикла производства. Создается устойчивое впечатление, что показали из-за того, что нужно было что-то показать. Поэтому всерьез обсуждать какие-то характеристики по крайней мере рано.

Хотя достижения оборонки явно видны - это прежде всего отечественный нарезной ствол. До сегодня в стране не производились стволы калибром более 30-мм. Видимо, последние три года благодаря закупкам станков и самое главное технологий, это сделать удалось. К тому же последний год мы наблюдаем и большой прогресс в производстве порохов и боеприпасов.

Ясно, что "Богдана" в нынешней комплектации не будет принята на вооружение, тем более что параллельно с ней проходят испытания и другие образцы. В том числе зарубежного производства, но тут несколько сложнее, так как политическое руководство страны поставило задачу максимального использования отечественных ресурсов оборонных предприятий. То есть даже в случае принятия на вооружение образца, например, с рынка Восточной Европы, он будет максимально локализован и приспособлен для нужд ВСУ. В этом плане крайне интересной выглядит та же словацкая Zuzana 2000 (155-мм вариант известной еще с советских времен САУ "Дана") с двигателем MAN D28 76 LF или Tatra T3B-928 и орудием 45 калибра.

Кстати, почти никто не обратил внимание на громкое заявление министра обороны Полторака о том, что 10 августа "примет решение о принятии на вооружение САУ "Богдана". И что? Заявления официально о принятии на вооружение нет и после 10-го. По одной простой причине - принимать нечего. Самое главное - орудие, по всей видимости, не стреляло. Что в принципе понятно - производства орудий такого калибра в Украине никогда не было и его налаживание идет не без сложностей.

Очевидно только одно - на высшем уровне таки принята концепция дальнейшего развития самоходной артиллерии в ВСУ. Как можно судить из отрывочных сведений, для вооружения штурмовых, мотопехотных бригад и Корпуса морской пехоты будут приняты колесные САУ, а вот механизированные бригады таки получат новые гусеничные САУ на базе Т-84У "Оплот" с башней "Краба", о которой много писалось. Ее тоже показали бы на параде, однако просто не успели "допилить" - слишком уж большой объем изменений понадобился для адаптации польского образца.

Стоит сказать несколько слов о колесных САУ, которых никогда не было на вооружении нашей армии (прежде всего в силу следования старой советской традиции и отсутствии необходимости в этом). Они по сравнению с традиционными гусеничными системами имеют мобильность и упрощенное самостоятельное развертывание. Немаловажным моментом является цена - как самой установки по сравнению с "гусеницами", так эксплуатации и обслуживания (так как база - как правило, штатное армейское шасси повышенной проходимости).

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Но опыту использования колесных машин в мире стоит сказать, что они имеют и свои недостатки. Это меньший возимый боекомплект, худшая защита, да и проходимость по очень сложной пересеченной местности по сравнению с гусеничными образцами, мягко говоря, "хромает". Но при этом колесные САУ все равно гораздо мобильнее буксируемых образцов и могут быть введены в бой и выведены из него быстрее с целью избегания контрбатарейного огня.

Пока непонятно, как будет выглядеть штат артиллерийской бригады - ведь немногочисленные "Мста-С" и "Гиацинт-С" доживают свои последние дни. Тут прежде всего сказывается износ стволов и невозможность организации ремонта артиллерийских установок собственными силами. Будут ли их заменять на аналогичные или просто оставят артиллерийские бригады как "заповедник буксируемой артиллерии" покажет только время.

Уже сейчас понятно, что калибр для самоходной артиллерии будет один - 155-мм. Причем для буксируемой артиллерии еще достаточно долгое время - до полного износа стволов, что будет явно не скоро, - будет оставаться "советский" 152-мм. Об этом, например, свидетельствует разворачивание производства снарядов в Украине. Те же "Гиацинты" фактически не использовались в ходе боев на Донбассе, так как массово стали поступать на вооружение после "Минска-1" и фактического запрета на использования орудий калибром больше 100-мм, поэтому имеют очень малый износ.

Таким образом, наша страна идет в тренде мировой тенденции - почти полного отказа от буксируемой артиллерии и упор на колесные образцы. Впрочем, до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе ВСУ уже шла в этом направлении - так, были сняты с вооружения 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", законсервированы 152-мм пушки-гаубицы Д-20, "Гиацинт". Однако военная необходимость заставила поставить все это обратно в строй - те же Д-20 стали основной артиллерией новых мотопехотных бригад. Сейчас же все постепенно возвращается "на круги своя".