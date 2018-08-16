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Дають дивні препарати: Росія проводить експерименти над людьми на Донбасі

4.1тЧитати новину російською

Терористи на тимчасово окупованих територіях Донбасу встановлюють мобільні військові медичні пункти і користуються експериментальними медикаментами з Росії.

Про це розповів офіційний представник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк із посиланням на інформацію Головного управління розвідки. Препарати досліджуються на поранених під час бойових дій.

"Під приводом проведення зборів із резервістами облаштовуються додаткові майданчики для розміщення мобільних військових медичних пунктів, які оснащуються російським експериментальним обладнанням та медикаментами", - сказав Гуцуляк.

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За його словами, у поранених резервістів у примусовому порядку збирається донорська кров для консервування, щоб лікувати поранених терористів у бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц розповів про втрати терористів за час проведення ООС на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкти
Головне управління розвідкиЗбройні сили Українитерористи "ДНР"Міністерство оборони України
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Это пока еще не вскрылось какое количество лугандонов кацапы на органы разобрали.
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