Дають дивні препарати: Росія проводить експерименти над людьми на Донбасі

Терористи на тимчасово окупованих територіях Донбасу встановлюють мобільні військові медичні пункти і користуються експериментальними медикаментами з Росії.

Про це розповів офіційний представник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк із посиланням на інформацію Головного управління розвідки. Препарати досліджуються на поранених під час бойових дій.

"Під приводом проведення зборів із резервістами облаштовуються додаткові майданчики для розміщення мобільних військових медичних пунктів, які оснащуються російським експериментальним обладнанням та медикаментами", - сказав Гуцуляк.

За його словами, у поранених резервістів у примусовому порядку збирається донорська кров для консервування, щоб лікувати поранених терористів у бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц розповів про втрати терористів за час проведення ООС на Донбасі.