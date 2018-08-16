"Давно такого не було": у бійців ЗСУ з'явилися великі проблеми на Донбасі

15 серпня на Донбасі бійці ЗСУ були обстріляні терористами "ДНР" із систем залпового вогню "Град".
Як повідомив у Facebook волонтер Юрій Мисягін, ніхто із захисників України не постраждав, однак відповіді в бік окупантів не було.
"Давно такі новини не приходили. Вчора на Світлодарській дузі наші позиції, що знаходяться між селищем Луганське і н.п. Світлодарськ, були обстріляні з систем залпового вогню "Град". Було випущено "третину пакета". Втрат немає, всі живі і здорові - приходи були в "молоко", - написав він.
"Те, що всі живі - це добре, те, що мимо, - відмінно, а ось те, що не було жодної відповіді з нашого боку - це погано. Обстановка на фронті останнім часом семимильними кроками змінюється в гіршу сторону", - розповів Мисягін.
Інформацію про застосування терористами "Градів" також підтвердили в прес-центрі штабу ООС, зазначивши, що в бік бійців ЗСУ було випущено 13 реактивних снарядів калібром 122 мм.
Відзначається, що востаннє "Л/ДНР" використовували реактивні системи залпового вогню ще 20 травня поточного року, коли випустили 20 боєприпасів у районі Авдіївки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ звільнили частину окупованого Донбасу, чим серйозно розлютили терористів, які вже вибухнули гучними погрозами.
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