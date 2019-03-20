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"Дайте помажорити": в мережі показали терористку-навідницю з "ДНР"

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У мережі показали терористку з "ДНР", яка влаштувавшись у "комендатуру республіки", здала чимало своїх "колег".

Всі секрети вона видала, розмовляючи по телефону. Даними про жінку поділився на своєму сайті блогер Фашик Донецкий.

Так, стало відомо, що навідниця, через яку були розкриті плани бойовиків щодо виїзду і перетину лінії розмежування, звуть Ганна Щетініна. Місцем її проживання, за даними бази "Миротворця", вказано місто Макіївка Донецької області.

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Ганна Щетініна

Ганна Щетініна

Миротворець

"Дайте помажорити": в мережі показали терористку-навідницю з "ДНР"

Як розповів блогер, жінка не звертала уваги на те, що у неї протягом півроку не закінчувалися гроші на рахунку і охоче видавала всі таємниці терористів у бесідах по телефону.

"Уявлення не маю, хто поповнював Ані рахунок постійно. Але, завдяки цим розмовам, кладовища Донецька і Макіївки поповнювалися постійно новими пасажирами. Ну а за те, скільки Аня своїх же орків здала на блокпостах "Хунти", тупо розмовляючи про плани виїзду і перетину лінії розмежування, я взагалі мовчу", – розповів блогер.

Відзначається, що в комендантський полк Щетініна пішла за власним бажанням, залишивши на батьків доньку від першого шлюбу. На зауваження сусідів терористка відповідала: "Дайте помажорити".

Ганна Щетініна

Ганна Щетініна

Миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розкрили чиновницю "Міністерства інформації "ДНР" Наталію Першину, яка намагалася втекти з окупованої території до Львова.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Фашик Донецький
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРНовини Донбасу
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