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10 лютого • оновлено в 18:51
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/ Розслідування

"Дайте їм можливість": Ярош натякнув на українську революцію в "Л/ДНР"

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Патріоти із силових відомств України є професіоналами й цілком можуть організувати революцію на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Про це заявив командувач Української добровольчої армією (УДА) Дмитро Ярош в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

"Я згадував уже про хлопців зі служби, я більш ніж упевнений: дайте їм можливість – вони там і революцію підготують через деякий час, за лінією фронту", – сказав він.

Ярош також висловив переконання, що Операція об'єднаних сил може стати приводом до зачистки української землі від усього ворожого елементу.

"Врешті-решт, кордон поки їхній – вони можуть виїхати швидко і якісно і не заважати українцям будувати свою державу", – з посмішкою підсумував лідер УДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ярош висловив переконання в тому, що Україна має прагнути до перемоги над російським агресором на тимчасово окупованому Донбасі. Без цього її державності загрожує знищення.

  • Крім того, він допустив силовий варіант звільнення захоплених територій. За словами лідера УДА, для цього необхідна злагоджена системна робота всіх силових відомств України.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Ярош Яніна Соколова
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
о соска уже с-о-сет у яроша
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злой укр
злой укр
так чего же этот херой из ато слился?! уперод вна атаку!!!
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Правильно так и надо!!!!
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