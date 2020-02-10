"Дайте їм можливість": Ярош натякнув на українську революцію в "Л/ДНР"

Патріоти із силових відомств України є професіоналами й цілком можуть організувати революцію на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Про це заявив командувач Української добровольчої армією (УДА) Дмитро Ярош в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Ярош

"Я згадував уже про хлопців зі служби, я більш ніж упевнений: дайте їм можливість – вони там і революцію підготують через деякий час, за лінією фронту", – сказав він.

Ярош також висловив переконання, що Операція об'єднаних сил може стати приводом до зачистки української землі від усього ворожого елементу.

"Врешті-решт, кордон поки їхній – вони можуть виїхати швидко і якісно і не заважати українцям будувати свою державу", – з посмішкою підсумував лідер УДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ярош висловив переконання в тому, що Україна має прагнути до перемоги над російським агресором на тимчасово окупованому Донбасі. Без цього її державності загрожує знищення.

Крім того, він допустив силовий варіант звільнення захоплених територій. За словами лідера УДА, для цього необхідна злагоджена системна робота всіх силових відомств України.

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