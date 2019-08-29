Четверо убитих, один у полоні: "Азов" здійснив прорив на Донбасі

У ніч на 29 серпня полк Національної гвардії "Азов" провів успішну операцію на Донбасі. Захисники ліквідували чотирьох окупантів, взяли в полон одного і захопили зброю й документи, що доводять порушення російськими найманцями Мінських домовленостей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, цьому передувала спроба терористів здійснити збройну провокацію – вони обстріляли підрозділ "Азову" в районі Горлівки.

"Азов" "Антикор"

"Однак під час патрулювання "сірої зони" розвідгрупа "Азову" виявила російський підрозділ. У ході короткого бою чотирьох російських найманців знищено на місці, один важко поранений і взятий у полон, йому надається допомога. Захоплено документи, зброю, зроблено фото- і відеофіксацію спроби порушення окупаційними військами Мінських домовленостей і умов припинення вогню", – розповів журналіст.

За його словами, втрат із української сторони за підсумками операції немає. Бутусов також підкреслив, що майстерні дії особового складу "Азову", спрямовані на дотримання режиму "хлібного" перемир'я, заслуговують найвищих державних нагород.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Упродовж червня 2019 року воїни Операції Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Зокрема, було ліквідовано майже 34 окупантів і до 62 бойовиків отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також у мережі з'явилося повне відео найшвидшої і найуспішнішої бойової операції ЗСУ за час війни на Донбасі. Вона була проведена в середині липня, за тиждень до оголошення "хлібного" перемир'я.

Захисникам вдалося ліквідувати 20 окупантів, поранити ще 11 і знищити більше 20 одиниць ворожої техніки.

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