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Чотири роки на чолі НАБУ: Ситника ткнули носом у головні "подвиги"

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Виповнюється рівно чотири роки, як Національне Антикорупційне Бюро України очолив Артем Ситник. У мережі в ці дні вирішили нагадати про головні "подвиги" глави НАБУ.

Зокрема, депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook перерахував деякі з його "досягнень". "За ці роки було багато зроблено... Забули тільки одне — боротися з корупцією", — прокоментував він.

Серед головних проколів вказані такі: "витрачено 3,621 млрд грн бюджетних коштів, куплено 96 авто і 27 мікроавтобусів, а також тренажер для скелелазіння"; "установлене прослуховування в кабінетному акваріумі голови САП Назара Холодницька", "спостереження і прослуховування в синагозі", "фальсифікація виборів до Рад громадського контролю", "ухилення від аудиту НАБУ".

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Артем Ситник

Артем Ситник

"Антикор"

Також згадується скандал із "Охматдитом", "Укроборонпромом" і гучна справа про можливе втручання у вибори в США у 2016 році.

Нагадаємо: раніше з'ясувалося, що Ситник володів земельною ділянкою в анексованому Криму, проте не задекларував ні її, ні кошти від його продажу, який відбувся ще в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ГПУ відкрила кримінальне провадження на директора НАБУ Артема Ситника через оприлюднений аудіозапис чиновника з головними редакторами декількох видань, на якому людина, з голосом схожим на голос Ситника, розповідала деталі кримінальних проваджень.

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Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Тег
НАБУ
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Валевич Борис
Валевич Борис
да бесполезная структура ........ очковтирательство перед Западом - теперь даже рожу Сытника стало стыдно показывать все тоще и толще
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