"Чоловік задивлявся на хлопчиків, але переконував, що мені здалося": подробиці педофільського скандалу під Києвом

Інформація про затримання в Бориспільському районі Київської області педагога, якого підозрюють у розбещенні щонайменше п'ятьох малолітніх, викликала шок у багатьох українців. Не менш вражені колеги, сусіди та матір його дітей. Правда, журналістам OBOZREVATEL жінка зробила несподіване зізнання.

Детальніше — в нашому розслідуванні.

У березні в поліцію надійшли п'ять заяв від батьків дітей, яких протягом двох років нібито розбещував 36-річний Юрій З.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, дітям від 4 до 10 років, серед постраждалих є як хлопчики, так і дівчатка. Надзвичайна подія трапилася в селі Малі Єрківці, населення якого всього приблизно 300 людей.

Усi, звичайно, одне одного знають. Що вже говорити про Юрія Миколайовича, який керує клубом, веде дитячий гурток і викладає в школі. Для багатьох — улюблений педагог. Йому беззастережно довіряли найдорожче — дітей.

Юрій З. із учнями школи, де він викладає

"Центр життя" — сусіднє село Мирне. Тут розташовані й місцева рада, й школа, куди возять дітей із навколишніх населених пунктів.

Мирненська загальноосвітня школа

У Мирненськiй школі Юрій Миколайович працює за сумісництвом — викладає географію (раніше також вчив дітей історії). В адміністрації школи про педагога відгукуються винятково добре: мовляв, і учні його люблять, і дисципліну вчитель тримає.

Кажуть, що засмучені й шоковані. З поліції повідомили про надзвичайну подію, але що буде далі — невідомо. Поки школа залишилася без географа.

Не менш жахнулися і сусіди підозрюваного. З дозвіллям у маленькому селі туго, тому в Малих Єрківцях багато просто молилися на педагога, який з ранку до ночі самозабутньо займався iз дітьми.

Будинок, де живе Юрій Миколайович, розташований навпроти клубу — всього якихось двадцять кроків. Квартири виділила своїм працівникам "Старинська птахофабрика", де також нібито працював Юрій З.

Клуб у с. Малі Єрківці. Тут розташовується і виборча дільниця

Будинок, де живе педагог

У холі багато колясок, іграшок — тут живуть багато дітей

Одна з сімей, які заявили про розпуснi дії щодо їхнього маленького сина, живе в цьому ж будинку...

"Його могли принижувати і навіть бити, але він великий і безпечний"

Сусідка підозрюваного в розбещенні дітей - його колишня учениця, сьогодні сама вже мама. Молода жінка категорично заперечує можливість того, що Юрій Миколайович "не так" любить дітей.

Юрій З-ін - крайній праворуч

"Він викладав у мене в 8 і 9-му класах. Спокійний, добрий, ніхто за ним такого не помічав. У школі його іноді кривдили - знаєте, діти які? У вчителя косоокість, ось і були глузування. Тут, в селі, теж бувало, що принижували і били. П'яні. Так, він сам великий, але, повірте, безпечний! Він організовував для нас і дискотеки, і різні вистави, концерти до кожного свята. Діти розповідали вірші, співали пісні. У нас село маленьке, всі приходили. Ні за що не повірю, що Юрій Миколайович міг нашкодити комусь. Йому багато хто заздрив, він чоловік розумний, всього сам добився. Також сам ростить сина, його хлопчик за ним аж труситься, просто обожнює тата! Дуже шкода дитину, пропаде! ", - розповіла журналістам OBOZREVATEL сусідка.

Молода жінка переконана, що на улюбленого вчителя просто наговорюють. Ось тiльки на питання чому аж п'ять сімей заявили про розпусні дії відносно їхніх дітей, відповісти не змогла.

Хлопчика ростив батько

Як розповіли сусіди, у Юрія Миколайовича двоє дітей. Під час розлучення його тоді ще дружина забрала дочку, а він - молодшу дитину, сина. Хлопчик навчається у другому класі школи, де викладає його батько.

В адміністрації школи кажуть, що як батько їхній колега дуже турботливий. Міг і пізно ввечері зателефонувати, коли робив з дитиною уроки. Та й взагалі приділяв час синові по максимуму.

"Чоловік задивлявся на хлопчиків, але переконував, що мені здалося"

Після затримання Юрія З-на матері хлопчика подзвонили з поліції і вона забрала сина. Журналістам OBOZREVATEL вдалося поговорити зі Світланою, де вона живе з другим чоловіком і вже... трьома дітьми. За двадцять кілометрів від Малих Єрківці.

Деякі зiзнання Світлани просто приголомшили.

"Ми хоч і розписані, але не живемо з Юрієм вже шість років. Я багато разів намагалася, але він не дає розлучення. Хоча вже давно живу з іншою людиною, у нас доньці вже 1 рік і вісім місяців. А перші двоє дітей - Юрія: старша дочка і син", - розповіла 34-річна жінка.

Сама Світлана з Яготина, після весілля переїхала до чоловіка в Бориспільський район. До сих пір зареєстрована в будинку Юрія. Каже, що за п'ять років спільного життя з колишнім чоловіком натерпілася по-повній. Стверджує, що і бив її, і серед ночі з дітьми виганяв на вулицю.

Каже, що знає деякі сім'ї, які заявили в поліцію на Юрія.

"Вони пристойні, порядні люди, думаю, що обмовити не могли", - вважає Світлана.

Також вона стверджує, що під час спільного життя помічала за чоловіком "дивацтва".

"Знаєте, це було помітно. Як тільки якесь свято, день народження, так чоловік задивлявся на хлопців", - розповіла жінка. Уточнила, що на підлітків.

"А десь років зо два тому, я була вагітною і збиралася в декрет, до мене звернулася колишня сусідка по гуртожитку. Вона сама жила з сином-школярем (я її давно не бачила, може вони поїхали). Поскаржилася, що мій колишній чоловік наполегливо зазиває її сина в гості ", - розповіла Світлана.

На питання, чому ж вона залишила свою маленьку дитину з Юрієм, відповіла, що намагалася забрати його, двічі подавала до суду, але безрезультатно. Колишній чоловік нібито не давав їм бачитися, до неї додому сина не пускав. Мати протягом п'яти років бачила дитину тільки коли він приїжджав в село, де у батька залишився будинок. На дзвінки Юрій теж нібито не відповідав, скидав, а про старшу дочку і зовсім не хотів дбати. Стверджує, що дочка навіть не нудьгує.

Сестра з братом ходять в різні школи, раніше бачилися рідко, тепер - грають разом. Доглянуті, активні і цікаві діти.

"Два дні тому Юрій зателефонував, попросив покликати сина, хотів з ним поговорити. Син не захотів ...", - розповіла Світлана.

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У лютому в Малоєрковецькому СК за ініціативи Юрія З-на відбулася конкурсно-розважальна програма "Ідеальна пара. Поклик серця". "Під час заходу 5 дівчаток та 5 хлопчиків показували себе з кращої сторони, щоб наприкінці зробити вибір своєї ідеальної половинки", - написав педагог на своїй сторінці в соцмережі. Він назвав переможців (саму красиву, саму романтичну пару і т.д.) і виклав фото вихованців. Дітям по 9-10 років.

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Бориспільська місцева прокуратурою повідомила про підозру Юрію З-ну в здійсненні розпусних дій стосовно малолітніх (за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України).

"Встановлено, що підозрюваний неодноразово з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснював фізичні розпусні дії відносно п'ятьох малолітніх. Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.

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