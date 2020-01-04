В Україні на лікарів "швидкої" нападають пацієнти: б'ють і кидаються з ножами, а захисту немає

В Україні на лікарів швидкої допомоги продовжують нападати п'яні і неадекватні пацієнти. На Дніпропетровщині в Нікополі одразу два кричущі випадки на новорічних святах. Спочатку п'яний пацієнт погрожував лікарям кухонним ножем. А в саму новорічну ніч пацієнтка з групою підтримки побила бригаду лікарів прямо на робочому місці.

Самі медики скаржаться, що на них нападають практично щодня, а поліція їм не допомагає. І вимагають ухвалити закон про захист лікарів. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Сказав, що пожартував і дістав ніж

Незадовго до новорічних свят, 29 грудня в Дніпрі ввечері диспетчеру швидкої надійшов виклик. Скаржилися на головний біль, сп'яніння і травму голови. Лікарям, які приїхали на виклик, ніхто не відкривав двері під'їзду. Однак після дзвінка на мобільний телефон вниз спустився п'яний чоловік.

Швидка допомога

Він повідомив медикам, що пожартував, і дістав з-за спини кухонний ніж. Чоловік став розмахувати ним і погрожувати лікарям. Довелося викликати поліцію. "Жартівника" забрали, але сказали, що відпустять з відділення вже через три години. А в саму новорічну ніч у Нікополі і зовсім напали на бригаду лікарів.

П'яне подружжя напало на фельдшера?

Як повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги Радій Шевченко, бригада медиків у новорічну ніч приїхала за викликом на площу поруч із міським виконкомом Нікополя. Там була п'яна жінка, яка скаржилася на біль у животі і попросила дати їй таблетку панкреатину.

Швидка допомога в Нікополі Інформатор

"На пропозицію пройти огляд у машині швидкої допомоги і купити таблетку в аптеці через дорогу, жінка відмовилася", – повідомив Шевченко.

Незабаром після того, як лікарі повернулися на підстанцію, туди увірвалася сама пацієнтка з чоловіком і неповнолітнім сином. "Найбільше побої наносив 40-річний чоловік цієї жінки, а син йому допомагав, як міг. Він побив фельдшера, який зараз перебуває в лікарні, у нього струс мозку і пошкоджений колінний суглоб.

Так само цей нападник розмахував кулаками перед медсестрою і фельдшером-жінкою, вони дуже сильно злякалися", – розповів OBOZREVATEL Радій Шевченко. Також у нападі брав участь і таксист, який привіз цю сім'ю на підстанцію.

За словами Шевченка, подібні випадки у них відбуваються приблизно раз на місяць: "До 15 разів за рік нам доводиться викликати поліцію. А ось грубість із боку пацієнтів зустрічається набагато частіше, ми вже до цього звикли".

У поліції Дніпропетровської області кажуть, що зараз розглядають факт нанесення тілесних ушкоджень. "У нас дві заяви від обох сторін. Стався конфлікт, який вилився в бійку. Нанесені легкі тілесні ушкодження обом, лікар швидкої зараз у лікарні.

Про стан чоловіка жінки нам наразі невідомо. Але обидві сторони проходять судмедекспертизу, і вже після неї буде ухвалено рішення про внесення в справу даних про тілесні ушкодження", – повідомила OBOZREVATEL речниця поліції області Анна Старчевська.

Ніхто навіть не вибачився

Також нещодавно в Калуші Івано-Франківської області натовп напав на лікарів швидкої, які приїхали на ДТП. Автомобіль збив літню жінку, яка померла на місці. Однак люди порахували, що лікарі їхали повільно, а фельдшерку запідозрили в тому, що вона п'яна, оскільки у неї блищать очі. Вони витягли жінку з машини і вимагали, щоб вона пройшла тест на алкоголь.

Медичку витягли з машини і змусили пройти тест Скрін відео

Коли поліцейські провели тестування, і з'ясувалося, що медичка абсолютно твереза, ніхто навіть не вибачився.

Не допомагають тривожні кнопки

Самі співробітники швидкої допомоги скаржаться, що на них часто нападають неадекватні пацієнти та їхні родичі, кидаються з ножами, ножицями, труять собак, б'ють. А ось медики абсолютно не захищені. Не допомагають навіть тривожні кнопки.

"Тривожні кнопки нас особливо не захищають. Буває, що ми випадково їх натискаємо, а частіше у справі. Але виклик спочатку йде на диспетчера, який передзвонює і дізнається в чому справа. Після цього він дзвонить у поліцію і робить виклик. Час втрачається, мені швидше самому набрати 102, ніж переказувати все диспетчеру", – розповідає про будні роботи лікар столичної швидкої допомоги.

Крім того, за словами чоловіка, поліція повільно їде на виклик до медиків. "У мене був випадок, коли на нас на вулиці напав агресивний чоловік, розбив нам лобове скло. Ми його з водієм і ще одним перехожим скрутили і поліцію чекали 40 хвилин. Вони завезли його в РВВС, встановили особу. А через пару тижнів надіслали мені листа, що нічого не можуть зробити, тому що за вказаною адресою ця людина не проживає", – згадує медик.

Правда, у випадку в Нікополі, за словами Радія Шевченка, поліція приїхала швидко. "Прибули два екіпажі буквально через чотири хвилини, і то добре. Ми пишемо заяви в поліцію, проте кримінальними справами все це не закінчується. Хоча я вважаю, що фото агресивних нападників посеред міста на бігбордах із підписом, що вони напали на лікарів, було б куди більш дієвим, ніж кілька годин громадських робіт", – каже Шевченко.

Закон про захист лікарів припадає пилом у Раді

Після подібних інцидентів самі медики побоюються виходити на зміну, а деякі просто змінюють роботу. "Моральний клімат дуже важкий після всього цього. І так низькі зарплати, важкі умови роботи. Лікарі потрапляють і в ДТП, гинуть через це. А тут іще з ножем кидаються", – каже Шевченко.

У парламенті давно припадає пилом закон про захист лікарів Укрінформ

Уже кілька років у Верховній Раді припадає пилом законопроєкт 6311 про забезпечення безпеки медичних працівників і лікарів швидкої допомоги. "Нещодавно внесли проєкт закону, за яким напад на лікарів прирівнюється до нападу на поліцейського або журналіста. Але, коли у депутатів дійдуть до нього руки, невідомо", – вважає Шевченко.

Його підтримує і голова Вільної профспілки медиків Олег Панасенко. "Ми хочемо, щоб була передбачена кримінальна відповідальність за напад на медика при виконанні ним службових обов'язків. Коли таких людей почнуть серйозно карати за те, що вони вдарили, обізвали медпрацівника, тоді можна навести порядок", – говорить OBOZREVATEL Панасенко.

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