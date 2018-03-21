Чистий піар: російський політолог оцінив інформацію про помилування Сенцова

Зустріч колишніх кандидатів на пост президента Росії і передача Ксенією Собчак списку з 16 політв'язнів Володимиру Путіну має чисто символічне значення.

Про це ефірі ObozTV заявив російський політолог Дмитро Некрасов, коментуючи можливість звільнення українського режисера Олега Сенцова.

"Можливо, окремі дії, пов'язані з інавгурацією, і будуть, але я б розглядав ці події як чистий піар. Ця зустріч носила абсолютно ритуальний характер. Припускати, що там щось серйозне обговорювалося, не варто. Початкову промову Путіна тільки і показали, тому що це чисто ритуальна історія. Собчак звернулася, ну молодець. Чи призведе це до якихось результатів? Гіпотетично, не стільки тому, що хтось звернувся, а тому, що у нас прийнято до інавгурації готувати амністію. Можливо, когось і відпустять", - припустив екс-співробітник адміністрації президента РФ.

При цьому він зазначив і певні труднощі, які можуть виникнути у інших членів списку в разі позитивного рішення переобраного голови Кремля.

"Питання в тому, якою буде формат цієї амністії, на які типи злочинів буде поширюватися. Тим більше, що багато хто з політв'язнів ще не отримали вирок і знаходяться в СІЗО. Тобто там є і юридичні складності", - наголосив Некрасов.

Крім того, він вважає, що подібна ініціатива жодним чином не позначиться на симпатіях до самої Собчак.

"Собчак працює зі своїм електоратом і говорить те, що ліберальній громадськості приємно чути. Чи зменшить це її опозиційність в їхніх очах? Ні, не зменшить. Ми ж розуміємо, що в силу життєвих обставин Собчак добре особисто знає Путіна з дитинства. Тобто у них є якісь відносини. Але інша історія, що вона собі дозволяла відносно Путіна, такого ніхто собі не дозволяв", - констатував російський політолог.

Як повідомляв "Обозреватель", в 2015 році військовий суд в Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму нібито за "створення терористичного співтовариства" в Криму.

При цьому кримчанину Сенцову, незважаючи на його протести, примусово нав'язали громадянство РФ. Зараз Кремль відмовляється видавати Україні Сенцова, мотивуючи це "відсутністю договору про подвійне громадянство".