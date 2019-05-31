ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Чиновники "Укрзалізниці" попалися на хабарі в 270 тисяч грн

1.4тЧитати матеріал російською

У Києві при отриманні хабара в 270 тисяч гривень затримали заступника начальника філії "Центр сервісного забезпечення "ПАТ "Укрзалізниця" і начальника відділу зазначеної філії.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва в Facebook.

Відзначається, що правоохоронцями було встановлено, що посадові особи за попередньою змовою вимагали від представника суб'єкта господарювання 270 тисяч гривень неправомірної вигоди за укладення договору відповідального зберігання.

Новини
Накрили на хабарі: ДБР прийшло з обшуком на митницю в Житомирі
Чиновники "Укрзалізниці" попалися на хабарі в 270 тисяч грн

Facebook прокуратури міста Києва

Чиновники "Укрзалізниці" попалися на хабарі в 270 тисяч грн

Facebook прокуратури міста Києва

Чиновники "Укрзалізниці" попалися на хабарі в 270 тисяч грн

Facebook прокуратури міста Києва

Співробітники прокуратури спіймали підозрюваних "на гарячому" після отримання всієї суми.

"Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", – розповіли в прокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше слідчі Державного бюро розслідувань викрили начальника відділу Служби безпеки України, його підлеглого і двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України $110 тисяч.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Боротьба з корупцією в УкраїніНовини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
хабарУкрзалізниця
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Чан Джеки
Чан Джеки
продайте укрзалиницю вчастные руки.потому что ети чиновники ее разграбят.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки