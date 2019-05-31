Чиновники "Укрзалізниці" попалися на хабарі в 270 тисяч грн

У Києві при отриманні хабара в 270 тисяч гривень затримали заступника начальника філії "Центр сервісного забезпечення "ПАТ "Укрзалізниця" і начальника відділу зазначеної філії.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва в Facebook.

Відзначається, що правоохоронцями було встановлено, що посадові особи за попередньою змовою вимагали від представника суб'єкта господарювання 270 тисяч гривень неправомірної вигоди за укладення договору відповідального зберігання.

Facebook прокуратури міста Києва

Facebook прокуратури міста Києва

Facebook прокуратури міста Києва

Співробітники прокуратури спіймали підозрюваних "на гарячому" після отримання всієї суми.

"Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", – розповіли в прокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше слідчі Державного бюро розслідувань викрили начальника відділу Служби безпеки України, його підлеглого і двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України $110 тисяч.

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