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Чиновник з ''ДНР'' отримав посаду в Україні: ЗМІ опублікували докази

21.7тЧитати матеріал російською

Генеральним директором обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" (базується в Костянтинівці) став Віктор Рогачов, який працював у комунальній сфері Донецька під час окупації.

Про призначення чиновника повідомив глава Донецької обласної державній адміністрації Олександр Куць, передають "Новости Донбасса".

Відзначається, що з 2005 року Рогачов очолював комунальне підприємство "Донецькміськтепломережа", був депутатом Донецької міськради кількох скликань. Після того, як в 2014 році терористи "ДНР" взяли під контроль Донецьк, Рогачов продовжив роботу в комунальній сфері міста.

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20 жовтня 2014 року його доповідав про ситуацію з опаленням представникам "ДНР". Відео з цим епізодом публікували сепаратистські ЗМІ.

Чиновник з ''ДНР'' отримав посаду в Україні: ЗМІ опублікували докази

У лютому 2015 року журналісти зустрів Рогачова на залізничному вокзалі Запоріжжя, де той чекав поїзд на Київ.

У свою чергу глава ДонОДА Куць сказав, що інформація про зв'язки Рогачова з "ДНР", за його інформацією, не відповідає дійсності.

"Кримінальних виробництв проти нього немає", - зазначив губернатор.

За словами Куця, перед Рогачовим стоїть завдання відновити роботу "Донецьктеплокомуненерго", яке зараз "знаходиться в занепаді".

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Чиновник з ''ДНР'' отримав посаду в Україні: ЗМІ опублікували докази

"Якщо йому це не вдасться, то попрощаємося з ним", - додав очільник ОДА.

У декларації Рогачова зазначено, що в 2017 році він став власником квартири в Києві вартість понад 2 мільйони гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мера Слов'янська викрили у зв'язках з терористами.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Куць
Місце
УкраїнаДонецьк
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
1. Таких напівзамазаних будуть орди - і всі будуть корчити з себе невинних жертв. Потрібно відразу виробити проти них стратегію. 2. ГоловуОДА слід не приватно питати, а давати офіційний запит і отримувати офіційну відповідь, з якою прямувати у СБУ чи суд. 3. На біса тому поцу квартира у Києві? Розглядає нинішню роботу як відбілювання перед стрибком у Київ?
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