Чиновник з ''ДНР'' отримав посаду в Україні: ЗМІ опублікували докази

Генеральним директором обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" (базується в Костянтинівці) став Віктор Рогачов, який працював у комунальній сфері Донецька під час окупації.
Про призначення чиновника повідомив глава Донецької обласної державній адміністрації Олександр Куць, передають "Новости Донбасса".
Відзначається, що з 2005 року Рогачов очолював комунальне підприємство "Донецькміськтепломережа", був депутатом Донецької міськради кількох скликань. Після того, як в 2014 році терористи "ДНР" взяли під контроль Донецьк, Рогачов продовжив роботу в комунальній сфері міста.
20 жовтня 2014 року його доповідав про ситуацію з опаленням представникам "ДНР". Відео з цим епізодом публікували сепаратистські ЗМІ.
У лютому 2015 року журналісти зустрів Рогачова на залізничному вокзалі Запоріжжя, де той чекав поїзд на Київ.
У свою чергу глава ДонОДА Куць сказав, що інформація про зв'язки Рогачова з "ДНР", за його інформацією, не відповідає дійсності.
"Кримінальних виробництв проти нього немає", - зазначив губернатор.
За словами Куця, перед Рогачовим стоїть завдання відновити роботу "Донецьктеплокомуненерго", яке зараз "знаходиться в занепаді".
"Якщо йому це не вдасться, то попрощаємося з ним", - додав очільник ОДА.
У декларації Рогачова зазначено, що в 2017 році він став власником квартири в Києві вартість понад 2 мільйони гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мера Слов'янська викрили у зв'язках з терористами.
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