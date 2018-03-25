Чим відрізняються члени: Москаль розповів, як влаштував жорсткі чистки на Закарпатті

Губернатор Закарпаття Геннадій Москаль розповів, як влаштував деполітизацію (усунення впливу політичних партій всередині державних організацій і установ. - Ред.) у регіоні.

Політик зізнався, що наказав всім вчителям і лікарям вийти з партій. Про це свідчить його інтерв'ю "Українській правді" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Наказав всіх деполітизувати - вчителів, лікарів. Вийти усім з партій. Держава вам платить не за те, що ви читаєте статути партій. Читайте свій предмет. Лікарям: краще йдіть людей лікуєте, а не розповідайте, ніж анатомічно відрізняється один член партії від свого противника", - відверто заявив Москаль.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Москаль заборонив маски і балаклави на Закарпатті.