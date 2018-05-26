Чий все-таки ніж? Стерненко заплутався у свідченнях про різанину

Відомий активіст, екс-глава обласного відділення "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко озвучив дві різні версії того, яким ножем він завдав смертельне поранення військовому, який напав на нього .

Так, спочатку на відео, яке Стерненко опублікував на своїй сторінці в Facebook відразу після нападу, активіст сказав що, коли на нього напали він "встиг застосувати свій ніж".

"Я підходив до свого будинку. Йшли мені на зустріч двоє людей і почали наносити удари, але я встиг застосувати свій ніж. І ось один з нападників поранений", - сказав тоді він.

Пізніше кадри були вилучені.

Потім в ефірі UMN Стерненко раптом змінив свої свідчення. Цього разу він оголосив, що відібрав ніж у нападників.

"На підході до будинку нас зустріли двоє людей, почали наносити удари, у тому числі ножем. Вдалося відібрати (ніж)", - сказав він.

На уточнююче запитання ведучого, чий це був ніж, він відповів, що нападників. "Це їх ніж", - зазначив активіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL , двоє чоловіків напали на Стерненко пізно ввечері 24 травня . Він оборонявся і завдав одному з них удар ножем в живіт. В результаті, чоловік помер. Поліція затримала другого підозрюваного.

Журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний розповів , хто може стояти за нападом на Стерненко.