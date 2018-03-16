"Не зносити голови": Рубана викрили в зв'язку з підозрюваним у збитті MH17

Заарештований керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан спілкувався з одним із підозрюваних у збитті літака рейсу MH17 - Сергієм Дубинським з позивним "Хмурий".

Про це в ефірі "1+1" розповів російський журналіст Павло Канигін, який знайомий із Рубаном з 2014 року, передає ТСН.

"Він спілкувався із "Хмурим" і іншими людьми, які грали свою роль у збройних подіях, зокрема в збитті "Боїнга", тому, звичайно, треба Рубану розповісти [слідству про аварію MH17]", - сказав він.

За словами журналіста він задавав питання Рубану про MH17, але той ухилився від розмови.

"Він сказав, що не знесе голови і йому дуже страшно", - пояснив Канигін.

Як повідомляв "Обозреватель", глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу в Києві заявив, що Володимир Рубан у змові з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком готували кривавий теракт у Києві.

У свою чергу Захарченко заявив, що зустрічався із Рубаном, але це було давно.

СБУ представила докази провини Рубана, опублікувавши відео, на якому показано його переміщення на підконтрольній терористам території, а також завантаження бойовиками в мікроавтобус зброї. Більш того, було оприлюднено аудіозапис, на якому Рубан перераховує зброю.