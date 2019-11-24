"Допоможе тільки молитва": Кулеба вперше вийшов на зв'язок після ДТП

Уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба, який потрапив в ДТП зі своїми дітьми, вперше вийшов на зв'язок після аварії.

Він повідомив, на своїй сторінці в Facebook, що знаходиться в лікарні разом з синами.

"Спасибі всім, хто турбується про моє здоров'я і здоров'я моїх дітей. Зараз я перебуваю в лікарні разом з синами. На ваші запитання відповім пізніше. Дякую за розуміння", – написав він у соцмережі.

Микола Кулеба facebook.com/KulebaMykola

Також Кулеба подякував усім за підтримку.

"Спасибі вам за підтримку. Зараз кращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", – зазначив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив в аварію в селищі Чабани під Києвом. Він знаходиться в лікарні у важкому стані.

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