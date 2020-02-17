Четверо загинули біля церкви: з'явилися подробиці ДТП під Львовом

Страшна аварія у Львівській області, в якій загинули четверо хлопців, шокувала місцевих жителів. За словами свідків, трагедія трапилася на рівній ділянці дороги, де фактично не було ям.

OBOZREVATEL дізнався подробиці ДТП.

Смертельна "калюжа"

Аварія трапилася вночі 16 лютого на трасі Р-40, яка проходить через населений пункт Коти. Автомобіль Audi-80, в якому перебували водій та троє пасажирів 19-24 років, злетів із дороги (поряд також розташований храм), перевернувся і впав у водойму. Хоча до найближчих будинків було кілька десятків метрів, місцеві жителі виявили авто лише вранці.

У ДТП загинув Володимир Антоняк (праворуч). Хлопець відслужив строкову службу в ЗСУ Соцмережі

Глава ради с. Вербляни Володимир Була вважає, що якби автомобіль не впав у воду, у водія і пасажирів був би шанс врятуватися.

"Можливо, що на момент удару вони були живі й навіть змогли відчинити двері. Але крижана маса води заповнила салон. Я не виключаю, що якби авто перекинулося на землю, а не в водойму, наслідки не були б такими катастрофічними", – розповів він OBOZREVATEL.

Автомобіль злетів у водойму поряд із церквою Facebook: Ігор Зінкевич

За словами Були, ніхто в селі не міг уявити, що трагедія може трапитися саме на цій ділянці. Сама дорога там рівна, а водойма, куди влетіло авто – звичайна калюжа, яка влітку пересихає.

На думку голови сільради, причиною аварії могли стати погодні умови, несправність авто або недосвідченість водія.

У машині було четверо людей. Ніхто не вижив

Аварія трапилася на рівній ділянці дороги. Зліва – та сама водойма, яка заросла очеретом. Фото зроблене влітку Google. Maps

Водойма, куди влетіло авто Google. Maps

Надія батьків

Загиблі в ДТП – жителі населених пунктів Коти і Пісоцький, що входять до складу сільради Верблян. "Надія батьків", "цвіт нації" – так відгукуються про хлопців земляки.

Один із загиблих, Володимир Антоняк, був єдиним сином. Закінчивши школу, хлопець влаштувався працювати на Львівську залізницю. Потім строкова служба в армії та знову робота.

"Добрий, роботящій хлопець", – розповів про покійного Володимир Була.

Один із загиблих – Володимир Антоняк. Хлопець відслужив строкову службу в ЗСУ Соцмережі

Володимир Антоняк Соцмережі

Решта загиблих – жителі с. Пісоцький: Роман Климак і двоє рідних братів: Олег та Іван Шипки. "Добрі, порядні, спортивні хлопці. Завжди брали активну участь у житті школи, їздили на олімпіади", – розповіли нашим журналістам у школі с. Дацьки, де навчалися загиблі.

Автомобіль злетів у водойму

Автомобіль злетів у водойму

Автомобіль злетів у водойму

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини трагедії встановлюються.

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