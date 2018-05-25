Через пів-України: з колонії втік небезпечний злочинець. Фото

У п'ятницю, 25 травня, ув’язнений Дергачівської виправної колонії в Харківській області, втік з виправної установи.

"Поліція розшукує Андрія Сергійчука, 1975 року народження. 25 травня чоловік самовільно покинув Дергачівську виправну колонію. Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури, світле волосся, очі зелені", - повідомили в поліції Харківщини.

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Злочинець був одягнений в світлі спортивні штани, футболку, світлі кросівки, шкіряну куртку.

За даними поліції Житомирської області, злочинець, імовірно, міг відправитися на Житомирщину.

У 2014 році Андрій Сергійчук був засуджений за ч.2 ст. 186 (грабіж), ч. 1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України до 9 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві розкрили злочинну схему банди грабіжників.