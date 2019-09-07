Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Через обмін? Терористи різко змінили тактику на Донбасі і зачаїлися

72.7т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 6 вересня, після повідомлень про можливе завершення обміну полоненими між Україною і РФ терористи в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в два рази зменшили інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України.

Противник 11 разів за добу порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Терористи обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння.

Новини
Обмін полоненими відбудеться? У Росії озвучили дату. Всі подробиці онлайн

Війна на Донбасі: терористи змінили тактик

Війна на Донбасі: терористи змінили тактик

podrobnosti.ua

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій ОС:

  • двічі поблизу Павлополя – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • тричі в районі Водяного – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Лебединського – з артилерійських систем калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм;

  • неподалік від Гранітного – з артилерійських систем калібру 122 мм;

  • поблизу Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі 6 вересня

Ситуація на Донбасі 6 вересня

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат у результаті ворожих обстрілів із нашого боку не було.

Із початку поточної доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також 1 раз обстріляв позиції ОС: у районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня терористи 21 раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, в результаті чого загинув один український військовослужбовець. Сержант Михайло Ткачишин був родом із Херсона

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Обмін полоненими Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
31
Коментарі
25
16
Смішно
66
Цікаво
23
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
террористами они будут,если начнут артналеты совершать,по Львову , Киеву ..
Показати коментар повністю
Відповісти
3
4
Уваров Николай
Уваров Николай
Якусь капость хочуть зробити путлеровські фашисти.
Показати коментар повністю
Відповісти
8
7
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия знатно пердолит росийскую армию! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы
Показати коментар повністю
Відповісти
7
9
Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Лазарев Ярослав, Можеш для российских воинов начинать рыть ямы.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кожедуб ruslan, даже сократив интенсивность огневого воздействия ЛДНР регулярно ежедневно утилизируют по одному "герою". В случае появления ВС России, располагающих куда большими возможностями, эффект будет гораздо большим. Не будите лихо...
Показати коментар повністю
Відповісти
5
6

Блоги / думки

ads pixel