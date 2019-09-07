Через обмін? Терористи різко змінили тактику на Донбасі і зачаїлися

У п'ятницю, 6 вересня, після повідомлень про можливе завершення обміну полоненими між Україною і РФ терористи в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в два рази зменшили інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України.

Противник 11 разів за добу порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Терористи обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння.

Війна на Донбасі: терористи змінили тактик podrobnosti.ua

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій ОС:

двічі поблизу Павлополя – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

тричі в районі Водяного – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з артилерійських систем калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм;

неподалік від Гранітного – з артилерійських систем калібру 122 мм;

поблизу Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі 6 вересня mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат у результаті ворожих обстрілів із нашого боку не було.

Із початку поточної доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також 1 раз обстріляв позиції ОС: у районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня терористи 21 раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, в результаті чого загинув один український військовослужбовець. Сержант Михайло Ткачишин був родом із Херсона

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал