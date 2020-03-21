Чучело-стиль)...

Не везёт нам. Сильно не везёт. На "друзей президента". На вчерашних друзей вчерашнего президента. На сегодняшних друзей сегодняшнего президента. Такой себе сплошной "парад уродцев", которые проводят внутренний чемпионат по обязательному мародёрству)... Все как на подбор - с гнильцой.

Один, который Коломойский, решил заработать на воздухе. "Платите и летайте!"..

Второй, легендарный уже синоним воровского крысиного запаха Радуцкий, решил зачистить страну от масок и прочих средств защиты. "Нечего беречься?". Вчера в очередной eu-стране разгружали очередной груз украинских "полумасок" и тихонько удивлялись: "странная эта Украина, свозит к себе потенциальных заражённых тысячами и параллельно с этим вывозит средства индивидуальной защиты тоже тысячами. К чему они вообще готовятся?"..

Наконец, третий - Пальчевский. Тот самый, в лаборатории которого Eurolab сдавали анализы "смелые" кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко.

Пальчевский - это вообще заоблачное мародёрство. Обильно трепливое и громко скулящее на эфирах. Так вот, этот субъект решил подрубить баблишко на остродефицитных тестах. Остродефицитных, потому что государство до сих пор тусуется на записи идиотских видосиков). Пальчевский же быстро организовал классическую жлобскую обдираловку. 1,5 тысяч грн за экспрес-тест (чтобы напугать). И более 16 тысяч за основной тест. Десятикратное завышение. Типичная такса для нашего мародерского государства). Где так активны друзья президента...

...Но при этом можно продолжать в три горла орать: "вот уже завтра у нас будет миллион тестов из Китая"). Нет, не миллион даже, а 10 млн (прямая речь мальчика-президента: "у найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів"). Ну вот, о чем он вообще? Что за привычка лепить горбатого? На сайте нашего же отраслевого министерства написано, что всего сейчас ВОЗ распределяет по 120 странам 1,5 млн тестов, а Китай за три с лишним месяца провел всего 320 тысяч тестов)... Ладно, бог с ней с детской математикой Зеленского. Но почему закупка-запрос сделаны не вчера, не сегодня, не месяц назад, но завтра? Или даже послезавтра? Почему не ДО? Чтобы что? Чтобы Пальчевский освоил копейку?...

... Я понимаю, что бесполезно об этом говорить. Глубоко пофиг Радуцкому, Пальчевскому, прочим "друзьям президента" и самому президенту на мораль и адекватность. "Не хотите - не покупайте. Это же бизнес!" Действительно, мы же должны сами закупать себе тесты и быть мини-клиникой для себя. А ещё мини-авиакомпанией. Мини-общественным транспортом. И сотней прочих мини. Не смешно?) Опять помоги себе сам, пока очередное чучело набивает брюхо?

И ведь обязательно находятся те, кто радостно оправдывают мародеров.

Раз за разом одно и тоже у нас: кто-то отдаёт последнее и развозит врачей по клиникам, а кто-то чистит карманы обществу. В любом случае, мы никогда не договоримся между собой, потому что всегда на выходе будет сверкать воровским золотым зубом Пальчевский...

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