"Чекайте на теракти": військовий США зробив грізне попередження українцям

Президент Росії Володимир Путін у гібридній війні проти України може перейти до тактики терористичних актів для тиску на офіційний Київ.

Про це заявив в ефірі ObozTV капітан 1 рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах, коментуючи "інструментарій" Кремля проти України.

На його думку, терористична загроза буде наростати в міру того, "чим стабільніше Україна ставатиме, чим сильніше економіка буде вибудовуватися, чим більш демократичною буде країна".

"Ви йдете до цього, це з кожним днем все більше видно, особливо для людей ззовні. Вам всередині здається – все як було, так і є, все жахливо... Ззовні ти бачиш, що дуже багато будівництва йде, що багато прогресу. Ви змінюєте не те, що президента або парламент – епохи при владі. Це все зовні виглядає дуже добре. Тому наступне, чого ви маєте очікувати – це тероризм, терористичні акти у себе, щоб дестабілізувати суспільство, щоб його розколоти, налякати", – заявив Табах.

Як зазначив капітан 1 рангу у відставці, в Росії сьогодні люди все більше протестують проти влади: "Вільно мислячі люди хочуть зберегти своє обличчя, сказати – ми не будемо рабами... Але це лякає владу, особливо диктаторів, особливо тиранів. Вони бояться, вони параноїки".

Військовий США підкреслив, що подібна ситуація раніше сталася з Ізраїлем.

"Вони почали жити краще, рівень життя почав підніматися. Ти живеш у красивому місці, навкруги зелень, свобода, ви сваритесь, ходите, протестуєте один проти одного, але їздите на хороших машинах, хороші дороги і медицина. А через паркан вони сидять у випаленій пустелі навпочіпки біля верблюда і щось жують, що верблюд виробив. Звичайно, вони хочуть тебе вбити. Вони починають дивитися на свій уряд і говорити – а чому вони, ці ідіоти, євреї, або українці, або чеченці, або курди, живуть краще, ніж ми? Вони гірші нас, вони тупіші нас, у них духовності немає, скрєп, у них нафти немає, а живуть вони краще за нас", – розповів Табах.

"Починаються терористичні акти. Чекайте терактів", – уклав він.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гаррі Табах прокоментував інформацію ЗМІ про можливе придбання Україною винищувачів F-16 американського виробництва.

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