Чекаємо звільнених українців: в "Жулянах" сіли три військові літаки. Перше відео та фото

В аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жуляни") сіли три військові літаки.

Спочатку спікер командувача ВМС України Вікторія Христенко повідомила про приземлення одного літака.

"Сів військовий літак (в аеропорту "Київ". — Ред.), але це поки для нас нічого не означає, тому що ми не бачили людей". Ми сподіваємося вже протягом 9 місяців. Родичі ще під'їжджають", — сказала вона, підкресливши, що це не офіційний коментар.

Військові літаки в "Жулянах" радіо Свобода

Військові літаки в "Жулянах" радіо Свобода

Військовий літак у "Жулянах"

"СІВ військовий літак (в аеропорту" Київ "- ред.), Но це поки що для нас це Нічого НЕ означає, бо Ми не бачили людей" - радниця Командувачу ВМС України про можливе повернення полонених українських моряків pic.twitter.com/37AL9tnNqp - Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

Одразу ж телеграм-канал "Раньше всех" повідомив, що в аеропорт "Київ" прибули два військові літаки з гербом України на борту і опублікували відео.

"Поки невідомо, чи на цьому літаку привезли військовополонених для обміну", — йдеться в повідомленні.

Пізніше з'явилося відео з третім літаком в аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента спростували завершення процесу взаємного звільнення полонених.

Водночас у мережі з'явилася інформація, що 35 українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії, повинні повернутися на батьківщину 30-31 серпня.

Першим із українських джерел про це на сторінці у Facebook написав новообраний генеральний прокурор Руслан Рябошапка (з посиланням на співробітницю Верховної Ради України Анну Ісламову).

Потім ЗМІ повідомили, що очікується приліт звільнених українців в аеропорт "Жуляни". Нині там уже зібралася преса. Рідні військовополонених також нібито підтвердили, що утримувані раніше в Росії моряки вже приїхали до Києва.

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