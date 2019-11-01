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1 листопада • оновлено в 22:07
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"Кожен може вбивати росіян!" Соколова жорстко пройшлася по пропагандистах Кремля

3.2т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла обурення російських пропагандистів сюжетом нової частини популярного шутера Call of Duty від американських творців.

В ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" ведуча підколола росЗМІ, зазначивши, що "такий великий народ" образився всього лише на гру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У відповідь на заяви про русофобію Call of Duty Соколова пожартувала: "Тепер кожна людина в світі може офіційно вбивати росіян. Купити це право можна лише за 2 тисячі гривень в американців".

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скрін відео

"Коли до цього 20 років у Call of Duty вбивали німців, арабів і японців, вам це подобалося? Чому з німецькими фашистами й арабами-терористами воювати було нормально? Правильно, тому що вони символізують усім зрозуміле світове зло", – додала вона.

Журналістка привітала Росію з тим, що тепер вона "офіційно спільний ворог людства".

Як підкреслила вона, творці гри всього лише помістили в сюжет найбільш зрозумілого та продаваного лиходія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
пропаганда видео Новини Росії
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настящее имя !Май да унина.
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Wick John
Wick John
Закройте эту шавку в психушке что бы не тявкала
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