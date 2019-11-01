Українська журналістка Яніна Соколова висміяла обурення російських пропагандистів сюжетом нової частини популярного шутера Call of Duty від американських творців.

В ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" ведуча підколола росЗМІ, зазначивши, що "такий великий народ" образився всього лише на гру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У відповідь на заяви про русофобію Call of Duty Соколова пожартувала: "Тепер кожна людина в світі може офіційно вбивати росіян. Купити це право можна лише за 2 тисячі гривень в американців".

Яніна Соколова Скрін відео

"Коли до цього 20 років у Call of Duty вбивали німців, арабів і японців, вам це подобалося? Чому з німецькими фашистами й арабами-терористами воювати було нормально? Правильно, тому що вони символізують усім зрозуміле світове зло", – додала вона.

Журналістка привітала Росію з тим, що тепер вона "офіційно спільний ворог людства".

Як підкреслила вона, творці гри всього лише помістили в сюжет найбільш зрозумілого та продаваного лиходія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пропагандистка Ольга Скабєєва накинулася з критикою на комп'ютерну гру Call of Duty. У ній росіяни побачили відсилання до їх участі у війні в Сирії та на Донбасі.

Федеральний "Первый канал" також випустив сюжет про Call of Duty, де спотворив сюжет гри, звинувативши її в "американській пропаганді".

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