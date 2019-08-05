C кулеметом за спиною: терористи засвітилися на блокпосту під Станицею Луганською

У зоні розведення сил біля КПВВ Станиця Луганська був помічений блокпост терористів "ЛНР", який суперечить Мінським угодам.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook український журналіст, засновник InformNapalm Роман Бурко. Крім того, в якості доказу він опублікував фото з бойовиками.

"5 серпня в Станиці на блокпосту біля мосту сидять бойовики, яким палець в рот не клади. Напевно, на продуктах місцевих жителів розпух той вінні пух. На столі лежить карта розмінувань. Нагадаю, що за домовленостями про розведення сил цього блокпосту не повинно там бути, але бойовики продовжують грати в рольові ігри і вдавати з себе самопроголошену "СЦКК", ховаючи за сіткою кулемет ДШК", – пише він.

Блокпост терористів під Станицею Луганською Facebook Романа Бурко

Він уточнив, що на блокпосту окупантів є зброя, а також постійно знаходяться кремлівські пропагандисти. "Такі "мирні плани" нав'язали різні *андони", – емоційно додав Бурко.

У коментарях під його постом українці жорстко висловилися про порушення з боку терористів і висловили думку про те, що українським захисниками потрібно радикально з ними боротися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської, якщо з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

Заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що ремонт мосту можливий тільки після того, як окупанти відведуть війська.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус до мосту, за що вони висловили подяку Україні.

24 липня терористи "ЛНР" не допустили фахівців з української сторони для обстеження зруйнованого мосту в смт Станиця Луганська Луганської області.

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