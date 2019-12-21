Б'ють і шантажують: СБУ розповіла, як в "Л/ДНР" вербують українців. Відео

СБУ отримала нові докази вербування терористами "Л/ДНР" ув'язнених, яких вони передають українській стороні.

Як повідомила пресслужба відомства, окупанти змушують засуджених підписувати з ними зобов'язання про негласне співробітництво. Про це розповів один з етапованих в'язнів, якого змушували збирати дані про українських військових і їхні позиції.

Щоб отримати згоду на "співпрацю", терористи застосовують залякування, шантаж, побиття, погрожують їхнім сім'ям.

"У колоніях "Л/ДНР" відсутнє опалення, медична допомога, не вистачає їжі. Незгодних з такими тюремними порядками сепаратисти залучають до робіт на своїх передових позиціях: зеки будують бліндажі для бойовиків, риють окопи", – розповіли в СБУ.

В СБУ нагадали, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років. Водночас від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчиняли на виконання злочинного завдання жодних дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв’язок із ворожими спецслужбами.

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ припинила діяльність групи осіб в Києві, яка створювала і просувала фейкові акаунти для громадян Росії і терористів "ДНР".

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