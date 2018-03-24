Був ядерний вибух: у "ДНР" пішли на небезпечний крок із радіаційної шахтою

Терористи "ДНР" 14 квітня повністю зупинять відкачування води на єнакіївській шахті "Юнком", де 16 вересня 1979 був проведений ядерний вибух із метою зниження напруги в гірському масиві.

Про це повідомило "міністерство вугілля та енергетики ДНР", яке стверджує, що затоплення об'єкта "Кліваж" шахти "не приведе до забруднення екології", мовляв, "учені ряду профільних наукових інститутів" запевнили, що "поточна радіаційна обстановка на підприємстві відповідає природному радіаційному фонові".

Бойовики заявили, що "припинення відкачки води не призведе до виходу радіонуклідів на поверхню землі, у ґрунтові та поверхневі води", а "забруднення ґрунтових та поверхневих вод виключено".

Зі свого боку в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб офіційно заявляють про радіаційну небезпеку об'єкта "Кліваж" на шахті "Юнком" у Юнокомунарівську Донецької області.

Небезпека екологічної катастрофи на цій шахті пов'язана з тим, що в разі підняття шахтних вод на поверхню гранично допустима концентрація радіоактивних речовин може перевищувати допустиму норму. Заражені шахтні води можуть потрапити в річку Булавін, що може становити загрозу для людей. У 2002 році шахта "Юнком" як безперспективна була закрита і з того часу працювала в режимі водовідливу.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Луганській області на двох шахтах було заблоковано 176 робочих унаслідок знеструмлення.