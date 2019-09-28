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28 вересня • оновлено в 18:33
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/ Розслідування

Був весь у крові: в Миколаєві німець по-звірячому порізав дівчину на очах у людей

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У Миколаєві іноземець по-звірячому порізав свою колишню дівчину через ревнощі.

Як розповіла в Facebook подруга постраждалої Ірини Корсак Лілія Савох, інцидент стався ввечері в п'ятницю, 27 вересня.

"Громадянин Німеччини Лукас Оздоган напав на Іру і завдав 5 ножових поранень, були зачеплені важливі органи, проведено 2 операції, переливання крові, зараз вона в реанімації", - повідомила Савох.

За її словами, іноземця затримали, також є свідки інциденту, однак вона побоюється, що справу можуть "зам'яти", оскільки чоловік є впливовим бізнесменом.

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Ірина Корсак

Ірина Корсак

facebook Лілії Савох

"Деякий час Іра мала стосунки з цим Лукасом, що не склалися, і вони розійшлись, але він продовжував переслідувати її і погрожував. Є велика ймовірність, що він вийде під заставу і залишиться непокараним!" - пише Лілія.

Як передає ТСН, німець напав на 30-річну Ірину посеред вулиці. Жінка намагалася втекти і забігла в магазин. Однак чоловіка це не зупинило - він накинувся на неї і став бити її ножем в спину. Потім вибіг, сів у таксі і поїхав.

Лукас Оздоган

Лукас Оздоган

instagram

Поліцейські виявили автомобіль на виїзді з міста через шість хвилин завдяки тому, що свідки запам'ятали номери автомобіля.

При цьому пасажир, який перебував в ньому, вів себе спокійно і не підпадав під опис очевидців. Патрульні сумнівалися, доки не побачили на його руці поріз.

Лукас Оздоган

Лукас Оздоган

instagram

Лукас Оздоган

Лукас Оздоган

instagram

Незабаром з'ясувалося, що до нападу Лукас ретельно підготувався: начепив перуку, приклеїв фальшиву бороду і чекав жертву біля її будинку. Вже коли він їхав в таксі, то по дорозі викинув перуку, бороду і куртку, на якій залишилися сліди крові. Попередньо, німцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.

За інформацією "Фактів", Ірина познайомилася з 50-річним Лукасом півтора роки тому в Києві. Чоловік був дуже ревнивий і після розриву відносин почав погрожувати і залякувати дівчину.

Лукас Оздоган

Лукас Оздоган

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві чоловік по-звірячому зарізав свою колишню дружину. 23-річна Валерія померла прямо на очах у матері, не встигнувши добігти і сховатися у власному будинку.

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Місце
Україна Миколаїв
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Марченко Юра
Марченко Юра
Держись, Иришка!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Оздоган, Эрдоган... Какой же он немец?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Кристина Стефанова, турки в ФРГ, як африканці у Франції
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Smith Lera
Smith Lera
Кристина Стефанова, насправді, там дуже багато ось таких німців з турецким корінням і серед них не мало ось таких навернутих.
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