Був весь у крові: в Миколаєві німець по-звірячому порізав дівчину на очах у людей

У Миколаєві іноземець по-звірячому порізав свою колишню дівчину через ревнощі.
Як розповіла в Facebook подруга постраждалої Ірини Корсак Лілія Савох, інцидент стався ввечері в п'ятницю, 27 вересня.
"Громадянин Німеччини Лукас Оздоган напав на Іру і завдав 5 ножових поранень, були зачеплені важливі органи, проведено 2 операції, переливання крові, зараз вона в реанімації", - повідомила Савох.
За її словами, іноземця затримали, також є свідки інциденту, однак вона побоюється, що справу можуть "зам'яти", оскільки чоловік є впливовим бізнесменом.
Ірина Корсак
facebook Лілії Савох
"Деякий час Іра мала стосунки з цим Лукасом, що не склалися, і вони розійшлись, але він продовжував переслідувати її і погрожував. Є велика ймовірність, що він вийде під заставу і залишиться непокараним!" - пише Лілія.
Як передає ТСН, німець напав на 30-річну Ірину посеред вулиці. Жінка намагалася втекти і забігла в магазин. Однак чоловіка це не зупинило - він накинувся на неї і став бити її ножем в спину. Потім вибіг, сів у таксі і поїхав.
Лукас Оздоган
Поліцейські виявили автомобіль на виїзді з міста через шість хвилин завдяки тому, що свідки запам'ятали номери автомобіля.
При цьому пасажир, який перебував в ньому, вів себе спокійно і не підпадав під опис очевидців. Патрульні сумнівалися, доки не побачили на його руці поріз.
Лукас Оздоган
Лукас Оздоган
Незабаром з'ясувалося, що до нападу Лукас ретельно підготувався: начепив перуку, приклеїв фальшиву бороду і чекав жертву біля її будинку. Вже коли він їхав в таксі, то по дорозі викинув перуку, бороду і куртку, на якій залишилися сліди крові. Попередньо, німцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.
За інформацією "Фактів", Ірина познайомилася з 50-річним Лукасом півтора роки тому в Києві. Чоловік був дуже ревнивий і після розриву відносин почав погрожувати і залякувати дівчину.
Лукас Оздоган
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві чоловік по-звірячому зарізав свою колишню дружину. 23-річна Валерія померла прямо на очах у матері, не встигнувши добігти і сховатися у власному будинку.
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