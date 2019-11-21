"Був упакований": стало відомо, як ґвалтівник Іванісов отримав помилування у Кучми

Народному депутату від фракції "Слуга народу" Роману Іванісову вдалося уникнути тривалого тюремного терміну за сексуальні злочини завдяки впливовому батькові, який, імовірно, зміг "домовитися" з другим президентом Леонідом Кучмою про помилування.
Як ідеться в документі, виданому тодішнім главою держави, після 6 місяців тюремного ув'язнення злочинця відпустили на свободу.
Той факт, що помилування просто купили у Кучми, підтверджує також розповідь колишнього вихователя колонії, в якій відбував покарання засуджений, Павла Краморова. Його спогади опублікував журналіст Юрій Бутусов.
Стало відомо, як ґвалтівник Іванісов отримав помилування
"Упакований" він був, тато у нього великий комерс був, у Бердянську, щось із флотом пов'язано", – розповів підполковник.
Як свідчать дані у відкритому доступі, Валерій Іванісов – власник мережі кафе, а також засновник підприємств, пов'язаних із транспортом. Отже, Іванісова-молодшого спокійно можна назвати мажором.
Крім того, як неофіційно розповіли OBOZREVATEL представники судової системи, тоді отримати помилування від Кучми було просто питанням грошей.
Указ про помилування Іванісова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості в Іванісова.
Пізніше в ГПУ заявили, що надана генпрокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість Іванісова є непідтвердженою.
На скандал відреагував і президент України Володимир Зеленський, пообіцявши перевірити всі факти щодо нардепа Іванісова.
Були опубліковані вирок Іванісову й указ другого президента Леоніда Кучми про його помилування.
Також стали відомі страшні деталі групового зґвалтування, в якому брав участь Іванісов.
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