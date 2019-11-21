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21 листопада • оновлено в 22:42
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"Був упакований": стало відомо, як ґвалтівник Іванісов отримав помилування у Кучми

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Народному депутату від фракції "Слуга народу" Роману Іванісову вдалося уникнути тривалого тюремного терміну за сексуальні злочини завдяки впливовому батькові, який, імовірно, зміг "домовитися" з другим президентом Леонідом Кучмою про помилування.

Як ідеться в документі, виданому тодішнім главою держави, після 6 місяців тюремного ув'язнення злочинця відпустили на свободу.

Той факт, що помилування просто купили у Кучми, підтверджує також розповідь колишнього вихователя колонії, в якій відбував покарання засуджений, Павла Краморова. Його спогади опублікував журналіст Юрій Бутусов.

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Стало відомо, як ґвалтівник Іванісов отримав помилування

Стало відомо, як ґвалтівник Іванісов отримав помилування

"Упакований" він був, тато у нього великий комерс був, у Бердянську, щось із флотом пов'язано", – розповів підполковник.

Як свідчать дані у відкритому доступі, Валерій Іванісов – власник мережі кафе, а також засновник підприємств, пов'язаних із транспортом. Отже, Іванісова-молодшого спокійно можна назвати мажором.

Крім того, як неофіційно розповіли OBOZREVATEL представники судової системи, тоді отримати помилування від Кучми було просто питанням грошей.

Указ про помилування Іванісова

Указ про помилування Іванісова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Роман Іванісов Леонід Кучма
Місце
Україна
Тег
зґвалтування
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
какой пoзop принaдлежать k этому гадкому и преступному OПГ. Бaндy геть.
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