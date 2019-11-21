"Був упакований": стало відомо, як ґвалтівник Іванісов отримав помилування у Кучми

Народному депутату від фракції "Слуга народу" Роману Іванісову вдалося уникнути тривалого тюремного терміну за сексуальні злочини завдяки впливовому батькові, який, імовірно, зміг "домовитися" з другим президентом Леонідом Кучмою про помилування.

Як ідеться в документі, виданому тодішнім главою держави, після 6 місяців тюремного ув'язнення злочинця відпустили на свободу.

Той факт, що помилування просто купили у Кучми, підтверджує також розповідь колишнього вихователя колонії, в якій відбував покарання засуджений, Павла Краморова. Його спогади опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Стало відомо, як ґвалтівник Іванісов отримав помилування

"Упакований" він був, тато у нього великий комерс був, у Бердянську, щось із флотом пов'язано", – розповів підполковник.

Як свідчать дані у відкритому доступі, Валерій Іванісов – власник мережі кафе, а також засновник підприємств, пов'язаних із транспортом. Отже, Іванісова-молодшого спокійно можна назвати мажором.

Крім того, як неофіційно розповіли OBOZREVATEL представники судової системи, тоді отримати помилування від Кучми було просто питанням грошей.

Указ про помилування Іванісова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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