Був у кузові: в Хмельницькому солдат загинув страшною смертю. Фото з місця

У результаті ДТП на території однієї з військових частин Хмельницького загинув військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Як з'ясувалося, старший солдат-контрактник за кермом вантажного автомобіля Урал 4320 не впорався з керуванням і, з'їхавши з дороги, врізався в бетонну електроопору.

При цьому ц кузові вантажівки ц цей момент знаходився військовослужбовець, який у результаті отриманих травм загинув.

У Хмельницькому загинув солдат

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

Як повідомляв OBOZREVATEL, жертвами російської збройної агресії на Донбасі стали 3300 мирних громадян України, починаючи з 2014 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!