Був у кузові: в Хмельницькому солдат загинув страшною смертю. Фото з місця

У результаті ДТП на території однієї з військових частин Хмельницького загинув військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Як з'ясувалося, старший солдат-контрактник за кермом вантажного автомобіля Урал 4320 не впорався з керуванням і, з'їхавши з дороги, врізався в бетонну електроопору.
При цьому ц кузові вантажівки ц цей момент знаходився військовослужбовець, який у результаті отриманих травм загинув.
У Хмельницькому загинув солдат
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
У Хмельницькому загинув солдат
У Хмельницькому загинув солдат
У Хмельницькому загинув солдат
У Хмельницькому загинув солдат
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