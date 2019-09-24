Головна Новини
24 вересня • оновлено в 12:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Був у кузові: в Хмельницькому солдат загинув страшною смертю. Фото з місця

968 Читати матеріал російською

У результаті ДТП на території однієї з військових частин Хмельницького загинув військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Як з'ясувалося, старший солдат-контрактник за кермом вантажного автомобіля Урал 4320 не впорався з керуванням і, з'їхавши з дороги, врізався в бетонну електроопору.

При цьому ц кузові вантажівки ц цей момент знаходився військовослужбовець, який у результаті отриманих травм загинув.

Новини
Під Києвом у ДТП потрапили майже десять авто: відео жорсткого зіткнення
У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

У Хмельницькому загинув солдат

Як повідомляв OBOZREVATEL, жертвами російської збройної агресії на Донбасі стали 3300 мирних громадян України, починаючи з 2014 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Хмельницький
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel