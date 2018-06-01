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"Був ще й третій": поліція розкрила нові деталі нападу на Стерненка

1.3тЧитати новину російською

На місці нападу на екс-лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, могла знаходитися ще одна людина.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

"Коли другий нападник тікав, його телефон "згас". Або розбився. Проте за відеокамерами, за хронометражем, по допитах ми повністю відновили маршрут його прямування. Більш того, кілька свідчень вказують на те, що там (на місці нападу - ред.) була ще одна людина. Зараз ми це ще раз перевіряємо", - заявив він.

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Головін також запевнив, що слідство повністю відновило хронологію того, що відбувалося.

"Я особисто пройшов весь "маршрут" разом з кінологами. Знайшли трьох свідків. Встановили місце, де другого нападника - він був поранений - підібрала "швидка". "Взяли" його вже в лікарні. Єдине що, ми ще не знайшли, так це його телефон", - пояснив представник Нацполіціі.

Нагадаємо, в результаті нападу на Стерненка активіст вбив одного з двох нападників, заявивши, що застосував самооборону.

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26 травня Стерненка несподівано вигнали з Одеської міської лікарні №1, незважаючи на погане самопочуття. В цей же день поліція прийняла несподіване рішення по другому нападнику на активіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Головін заявив, що другого ножа, про який говорить Стерненко, у нападників, швидше за все, зовсім не було .

Особа
Сергій Стерненко
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
Національна поліція України
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