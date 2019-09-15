"Був наказ знищити": з'явилося унікальне відео операції з захоплення Цемаха

Терориста "ДНР" і фігуранта справи про катастрофу рейсу MH17 Володимира Цемаха намагалися ліквідувати під час викрадення разом з українськими розвідниками.
Про це повідомляє ТСН, опублікувавши ексклюзивні кадри операції захоплення Цемаха. Під час передачі терориста на підконтрольну Україні територію, коли його везли в кареті швидкої, окупантам наказали за всяку ціну перешкодити транспортуванню і вбити "свідка для Гааги".
"Було перехоплення, і нам повідомили, що нашу машину "швидкої допомоги" на знищення. Саме в цей час вивозили полоненого, взятого в полон Цемаха. У них був наказ знищити його разом з нами", - пояснив член екіпажу ПДМШ Андрій Нечипорук.
За словами парамедика екіпажу ПДМШ Степана Сірака, Цемах є добре підготовленим бойовиком.
"Коли ми зняли з нього мішок, я зрозумів, що це не проста людина, тому він моментально все, що було навколо, всю зону відповідальності на КСП, він все собі змалював", - розповів він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду.
Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецпризначенці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.
Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.
30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.
3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, відзначивши, що вони їдуть додому.
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