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15 вересня • оновлено в 22:04
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/ Розслідування

"Був наказ знищити": з'явилося унікальне відео операції з захоплення Цемаха

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Терориста "ДНР" і фігуранта справи про катастрофу рейсу MH17 Володимира Цемаха намагалися ліквідувати під час викрадення разом з українськими розвідниками.

Про це повідомляє ТСН, опублікувавши ексклюзивні кадри операції захоплення Цемаха. Під час передачі терориста на підконтрольну Україні територію, коли його везли в кареті швидкої, окупантам наказали за всяку ціну перешкодити транспортуванню і вбити "свідка для Гааги".

"Було перехоплення, і нам повідомили, що нашу машину "швидкої допомоги" на знищення. Саме в цей час вивозили полоненого, взятого в полон Цемаха. У них був наказ знищити його разом з нами", - пояснив член екіпажу ПДМШ Андрій Нечипорук.

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Росія позбулася головного свідка МН17: де "сплив" Цемах

За словами парамедика екіпажу ПДМШ Степана Сірака, Цемах є добре підготовленим бойовиком.

"Коли ми зняли з нього мішок, я зрозумів, що це не проста людина, тому він моментально все, що було навколо, всю зону відповідальності на КСП, він все собі змалював", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доправлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецпризначенці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.

  • 30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.

  • 3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.

  • У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.

  • 5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

  • Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.

  • Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

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Теми
Війна на Донбасі На Донбасі збитий Boeing-777 Обмін полоненими
Особа
Володимир Цемах
Місце
Україна
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Южный Гарик
Южный Гарик
Так героически похищали и так просто отдали, а теперь сказки рассказывают о его ценности, как свидетеля))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Бандиты ВСУ признали что для своих БОЕВЫХ операций они используют машины "Скорой помощи" прикрываясь ими
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Батонов Иван
Батонов Иван
Опять свидомитские сказки. Нет хвастливее человека, чем укропатриот.
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