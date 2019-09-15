"Був наказ знищити": з'явилося унікальне відео операції з захоплення Цемаха

Терориста "ДНР" і фігуранта справи про катастрофу рейсу MH17 Володимира Цемаха намагалися ліквідувати під час викрадення разом з українськими розвідниками.

Про це повідомляє ТСН, опублікувавши ексклюзивні кадри операції захоплення Цемаха. Під час передачі терориста на підконтрольну Україні територію, коли його везли в кареті швидкої, окупантам наказали за всяку ціну перешкодити транспортуванню і вбити "свідка для Гааги".

"Було перехоплення, і нам повідомили, що нашу машину "швидкої допомоги" на знищення. Саме в цей час вивозили полоненого, взятого в полон Цемаха. У них був наказ знищити його разом з нами", - пояснив член екіпажу ПДМШ Андрій Нечипорук.

За словами парамедика екіпажу ПДМШ Степана Сірака, Цемах є добре підготовленим бойовиком.

"Коли ми зняли з нього мішок, я зрозумів, що це не проста людина, тому він моментально все, що було навколо, всю зону відповідальності на КСП, він все собі змалював", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, відзначивши, що вони їдуть додому.

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