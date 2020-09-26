Бутусов озвучив детальну хронологію авіакатастрофи Ан-26 в Чугуєві

Літак ВСУ Ан-26, який 25 вересня розбився під Харковом, оглядали після кожної посадки, а погодні умови польоту були ідеальними.

Про це в Facebook розповів журналіст Юрій Бутусов, який розповів детальну хронологію польоту і підготовки до нього.

Він зазначив, що літаком командував льотчик 2-го класу Богдан Кишеня, який мав більше 700 годин практики, в тому числі на Ан-26 і на аеродромі в Чугуєві. Журналіст уточнив, що навчальні польоти відпрацьовувалися з 18:30 до 23:00, всього було дозволено провести до 10 вильотів.

"Умови польотів: ідеальні. На посадковій смузі було освітлення. Вітру немає. Температура нормальна. Після кожної посадки літак оглядався техніками. Майор Кишеня успішно здійснив п'ять вильотів з курсантами. О 20:35 Ан-26 злетів з шостий групою", – розповів Бутусов .

За його словами, о 20:38 екіпаж виявив несправність технічного приладу: впав тиск ІКМ – вимірювача крутного моменту лівого двигуна літака. Командир корабля зробив доповідь керівнику польотів про несправність двигуна, і отримав команду припинити виконання завдання.

"Ні керівник польотів, ні сам Богдан Кишеня не розглядали ситуацію як катастрофічну. Аеродром знаходився поруч. Сам по собі вихід з ладу приладу або навіть вихід з ладу лівого двигуна не могли привести до неконтрольованого падіння літака, адже Ан-26 може здійснити політ на одному двигуні. Однак раптове відключення двигуна при посадці – це вкрай небезпечна ситуація, яка створює серйозну загрозу. О 20:40 екіпаж запросив захід на посадку. О 20:43 літак пройшов радіомаяк далекого приводу аеродрому і почав зниження", – написав Бутусов.

Він розповів, що о 20:45 літак увімкнув фари на зниженні, однак різко відвернув вліво від злітної смуги і на відстані близько 1800 метрів від лінії Ан-26 врізався в лісопосадку біля автомобільної траси.

Як писав OBOZREVATEL, трагедія під Харковом сталася ввечері 25 вересня, на борту повітряного судна перебувало 27 осіб. У літаку були курсанти Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба, це був навчальний політ. Перед катастрофою пілот встиг заявити про несправність двигуна.

Доступу до бортових самописів Ан-26 поки що немає. "Чорні ящики" знаходяться в хвостовій частині літака і будуть доступні після того, як завершаться роботи з тілами загиблих.