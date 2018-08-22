Бунти і флотилія "ДНР": як Росія атакуватиме український Азов

Росія може почати силовий вплив на порти Маріуполя і Бердянська як вдаючись до прямого вторгнення, так і створюючи фейкову флотилію "ДНР", перед цим влаштувавши "бунт у тилу".

Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив колишній командувач ВМС України, віце-адмірал Сергій Гайдук, нагадавши, що портова інфраструктура в азовських портах знаходиться на приморському фланзі Операції об'єднаних сил.

"Саме тому дійсно не можна виключати силового і агресивного впливу з боку РФ. Але цю ситуацію слід розглядати значно ширше, ніж можливу атаку на Маріуполь і Бердянськ. Атака, може, і не буде необхідною, якщо проростуть зерна соціального невдоволення портовиків, яких приблизно п'ять тисяч у цьому регіоні", - каже Гайдук.

За його словами, через дії РФ із блокування суден може скластися дуже вибухонебезпечна ситуація в тилу українського угрупування, що відбиває удари супротивника, коли виникнуть соціальні бунти, зростання невдоволення населення через фактичне доведення Росією до банкрутства українських портів.

"Це один ймовірний сценарій, а другий може бути пов'язаний з формуванням у сепаратистських квазіреспубліках своїх флотилій. Зараз ці заяви виглядають смішно. Однак в один момент може з'явитися флотилія "ДНР" з добре підготовленим контингентом у складі "іхтамнєтов" для проведення терористичних атак в Азовському морі та на узбережжі. Висадка десанту противника може бути поставлена ​​у пряму залежність від розвитку подій на суходолі", - також не виключає Гайдук.

Але очевидно, продовжив віце-адмірал, що не обов'язково Росія може вирішувати там питання силовим шляхом.

"Гібридна війна - це ж не тільки збройне протистояння, а й війна економік. І значною мірою після анексії Росією Криму всі ці речі треба було нам прораховувати і не бити по хвостах, а працювати на випередження", - вважає він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія повністю перекрила доступ суден до українських портів через Керченську протоку.

Так, за період з 14 по 21 серпня РФ не пропустила через захоплену протоку жодного судна.