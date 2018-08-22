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Бунти і флотилія "ДНР": як Росія атакуватиме український Азов

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Росія може почати силовий вплив на порти Маріуполя і Бердянська як вдаючись до прямого вторгнення, так і створюючи фейкову флотилію "ДНР", перед цим влаштувавши "бунт у тилу".

Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив колишній командувач ВМС України, віце-адмірал Сергій Гайдук, нагадавши, що портова інфраструктура в азовських портах знаходиться на приморському фланзі Операції об'єднаних сил.

"Саме тому дійсно не можна виключати силового і агресивного впливу з боку РФ. Але цю ситуацію слід розглядати значно ширше, ніж можливу атаку на Маріуполь і Бердянськ. Атака, може, і не буде необхідною, якщо проростуть зерна соціального невдоволення портовиків, яких приблизно п'ять тисяч у цьому регіоні", - каже Гайдук.

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За його словами, через дії РФ із блокування суден може скластися дуже вибухонебезпечна ситуація в тилу українського угрупування, що відбиває удари супротивника, коли виникнуть соціальні бунти, зростання невдоволення населення через фактичне доведення Росією до банкрутства українських портів.

"Це один ймовірний сценарій, а другий може бути пов'язаний з формуванням у сепаратистських квазіреспубліках своїх флотилій. Зараз ці заяви виглядають смішно. Однак в один момент може з'явитися флотилія "ДНР" з добре підготовленим контингентом у складі "іхтамнєтов" для проведення терористичних атак в Азовському морі та на узбережжі. Висадка десанту противника може бути поставлена ​​у пряму залежність від розвитку подій на суходолі", - також не виключає Гайдук.

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Але очевидно, продовжив віце-адмірал, що не обов'язково Росія може вирішувати там питання силовим шляхом.

"Гібридна війна - це ж не тільки збройне протистояння, а й війна економік. І значною мірою після анексії Росією Криму всі ці речі треба було нам прораховувати і не бити по хвостах, а працювати на випередження", - вважає він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія повністю перекрила доступ суден до українських портів через Керченську протоку.

Так, за період з 14 по 21 серпня РФ не пропустила через захоплену протоку жодного судна.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Сергій Гайдук
Місце
УкраїнаМаріуполь
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Валевич Борис
Валевич Борис
рашка из далека кривляется - уже боится подойти, страшно
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Валевич Борис, на надо?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
гайдук не гони дуру. бердянск это запорожье, он и на хуй нам не нужен, ДНР это вся Донецкая обл. рано или поздно. у чубатого быдла деньги закончатся. сами уйдете.
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Гость
Гость
вице-адмирал Сергей Гайдук - человек и пароход ))), редкостный дипил ))), жрите свидомые это кава.
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