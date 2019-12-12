"Було нуль жалю!" Підліток, який жорстоко побив Мірошниченка, зробив цинічну заяву

Сімнадцятирічний Олександр Баришок, підозрюваний у жорстокому нападі на активіста і волонтера Артема Мірошниченка 29 листопада у Бахмуті Донецької області, заявив, що це не він бив чоловіка, а його "безжалісний друг".

Своєю версією події підліток поділився із журналістами у перервах між судовими слуханнями, повідомляє "Своі.City". До того ж вона суперечить тій, яку зі свого боку озвучив ще один фігурант справи – Микола Барабаш.

Так, обидва фігуранти справи заперечують, нібито приводом для побиття стало те, що чоловік відповів їм українською мовою. Однак жоден із них не може пояснити мотиву нападу.

Підлітки, які побили Артема Мірошниченка перекладають вину один на одного

За словами Баришка, того дня вони з Барабашем і ще двома друзями гуляли й пили пиво, а незабаром залишилися тільки удвох і пішли додому.

"Ми чекали тролейбус на зупинці. З магазину вийшов чоловік (Мірошниченко. – Ред.). Коля подивився на нього і каже: "Давай його поб'ємо". А я помітив, що він із бородою і з кимось розмовляв по телефону. Подумав, що він у церкві служить, відповів: "Не треба його чіпати". Коля був п'яний і сказав: "Мені все одно", – розповідає хлопець.

Він заявив, що саме його товариш почав іти за чоловіком, а той обертався і прискорював крок. "Він ще раз подивився і побіг – Коля за ним. Я дійшов до дерева і побачив їх. Чоловік спокійно говорив. Я зрозумів, що він сказав: "Не чіпай, відпусти мене!" Але у Колі нуль було жалю", – зізнається хлопець.

Водночас Баришок наголосив, що його друг продовжував смикати чоловіка за руку, а потім вдарив кулаком у щелепу.

"Цей чоловік падає на асфальт і головою б'ється. Коля хотів ще з ноги вдарити по голові, але я підбіг і відштовхнув, він же попросив відчепитися від нього", – додав підліток.

За його словами, друг відмахнувся від його пропозиції викликати швидку. І хлопці заходилися перетягнути чоловіка до дерева, на шляху у нього з куртки посипалися документи.

"Я його опер на дерево, пішов за документами, повертаюся – а Коля лазить у кишенях, кажучи, що "на пиво шукає", – продовжив розповідати Баришок.

Крім цього, додав, нібито товариш також продовжив бити Мірошниченка, навіть коли той був непритомний.

"Піднімає телефон і ніби відпрацьовує удари. Чоловік впав і вдарилася головою об бордюр. І Коля ще тричі вдарив його з ноги по голові", – заявив він.

Олександр Баришок на засіданні суду у Бахмуті svoi.city

За словами підлітка, він не наважився повідомляти про те, що трапилося. Водночас стверджує, що Барабаш наговорює на нього.

"Мені друзі розповідали, що Коля і раніше бив людей. Від нього всі відвернулися через це... А про те, що цей чоловік помер, я дізнався від мами. Нам не показували відео з камер. Нехай покажуть. Понесу покарання, але нехай доведуть, що я бив", – підсумував свої доводи підліток.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Артему Мірошниченку було 36 років. Він і його сім'я допомагали Збройним силам України з перших днів війни. 29 листопада на нього напали в Бахмуті. Двоє нетверезих підлітків, 16 і 17 років, наздогнали чоловіка і почали бити.

Волонтер пережив кілька складних операцій, перебував у комі, проте вижити йому не вдалося. Рідні та друзі Мірошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

8 грудня у Бахмуті попрощалися з Мірошниченком.

11 грудня Донецький апеляційний суд взяв під варту двох підлітків, яких підозрюють у смертельному побитті волонтера Артема Мірошниченка.

Один із нападників на Артема Мірошниченка Микола Барабаш заявив, що разом зі своїм другом Олександром Баришком вони били його не за мову.

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