"Було нудно, шукали пригод!" З’явився шокуючий нюанс про підлітків, які жорстоко побили Мірошниченка

Фігуранти жорстокого нападу на активіста і волонтера Артема Мірошниченка – Олександр Баришок і Микола Барабаш – зізналися, що до нападу на нього вони намагалися побити ще одного чоловіка під приводом позичити сигарету.

Про це вони розповіли під час судових слухань, повідомляє "Своі.City". Водночас їхні версії про те, що трапилося, місцями суперечливі і відрізняються від озвучених слідством фактів.

"Коля вирішив "стрельнути" у перехожого сигарету. Чоловік почав агресувати і побіг за нами – я перейшов на інший бік дороги. Підійшов до Колі, а він каже: "Нас же двоє, ходім його поб'ємо!" – зізнався 17-річний Олександр Баришок.

Олександр Баришок на засіданні суду в Бахмуті svoi.city

За його словами, він відмовився від такої пропозиції, оскільки у нього "вже був умовний термін". Тому розвернувся і пішов. За ним пішов і товариш, тому бійка "не відбулася".

Що цікаво, 16-річний Микола Барабаш розповідає про таку саму історію перед нападом на волонтера, проте "головним героєм" у ній виступає Баришок. Нібито це саме він, будучи п'яним, попросив його залишитися, "бо було нудно і хотів відшукати пригод".

Микола Барабаш у суді freeradio.com.ua

"Я випив дуже-дуже мало... Спочатку Олександр попросив у якогось перехожого сигарету: той чоловік стояв із жінкою і сказав, що не дасть, бо він на вигляд неповнолітній. Баришок відповів матом, і та людина погналася за ним. Я сигарети ні в кого не просив, адже в мене немає шкідливих звичок", – стверджує хлопець.

Зазначимо, що зараз обидва підозрюваних у смертельному побитті Артема Мірошниченка перебувають у слідчому ізоляторі, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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