Були зі старшиною: Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених

Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив інформацію про вісьмох полонених українських військових.

Як він повідомив "112 Україна", бійці були разом зі старшиною.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

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Степан Полторак Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня, згідно з офіційним повідомленням 35-ї ОБМП, під прикриттям туману противник намагався непомітно подолати смугу забезпечення напроти українських позицій поблизу села Миколаївка. Один із морпіхів ЗСУ зник поблизу села Миколаївка на Донбасі. Ним виявився боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти, уродженець села Приозерне Кілійського району Одеської області Денис Козьма.

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