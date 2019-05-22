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/Розслідування

Були зі старшиною: Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених

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Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив інформацію про вісьмох полонених українських військових.

Як він повідомив "112 Україна", бійці були разом зі старшиною.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

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Степан Полторак

Степан Полторак

Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня, згідно з офіційним повідомленням 35-ї ОБМП, під прикриттям туману противник намагався непомітно подолати смугу забезпечення напроти українських позицій поблизу села Миколаївка. Один із морпіхів ЗСУ зник поблизу села Миколаївка на Донбасі. Ним виявився боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти, уродженець села Приозерне Кілійського району Одеської області Денис Козьма.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Это начало конца? Пошли сдаваться? 8+старшина. Бухие? Предатели? Патриоты?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Коротков Сергей, ты по жизни бухой.
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