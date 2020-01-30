Будинок для Разумкова і $250 тисяч: шахрай з Одещини провернув схему з продажем посади

В Одеській області шахраю вдалося провернути обманну схему із продажем посади заступника одного з інститутів Національної академії аграрних наук.
Як повідомляється у статті OBOZREVATEL, заповзятливим аферистом виявився заступник "Патріотичної партії України", 58-річний Володимир З.
Одному з колишніх чиновників Одеської області він назвався "радником" президента України Володимира Зеленського і запропонував вирішити питання з вигідним призначенням. Навзамін шахрай зажадав для своїх "кураторів" (це президент України, голова Верховної Ради, керівник Офісу президента і його заступник, а також віцепрем'єр-міністр) до березня 2020 року передати $250 тис., а спікеру парламенту Дмитру Разумкову до кінця року побудувати будинок за $1,5 млн.
Хабар за посаду
"Я і закон"
На цьому аферист не зупинився і подзвонив президенту Національної академії аграрних наук. Йому він вже представився "заступником" голови ОПУ Андрія Богдана і запропонував вирішити питання з призначенням. Президент НААН погодився на угоду шахрая.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 листопада НАБУ затримало на хабарі у 150 тис. доларів директорку департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. Разом із нею були затримані й інші учасники злочинного угруповання.
Також Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що крім директорки департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників.
Вищий антикорупційний суд застосував до Світлани Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Пізніше стало відомо, що спільниця Кондзелі, ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича кілька разів зустрічалася з кандидатом на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України" і переконувала його у впливовості працівниці ОП.
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