Будинок для Разумкова і $250 тисяч: шахрай з Одещини провернув схему з продажем посади

В Одеській області шахраю вдалося провернути обманну схему із продажем посади заступника одного з інститутів Національної академії аграрних наук.

Як повідомляється у статті OBOZREVATEL, заповзятливим аферистом виявився заступник "Патріотичної партії України", 58-річний Володимир З.

Одному з колишніх чиновників Одеської області він назвався "радником" президента України Володимира Зеленського і запропонував вирішити питання з вигідним призначенням. Навзамін шахрай зажадав для своїх "кураторів" (це президент України, голова Верховної Ради, керівник Офісу президента і його заступник, а також віцепрем'єр-міністр) до березня 2020 року передати $250 тис., а спікеру парламенту Дмитру Разумкову до кінця року побудувати будинок за $1,5 млн.

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На цьому аферист не зупинився і подзвонив президенту Національної академії аграрних наук. Йому він вже представився "заступником" голови ОПУ Андрія Богдана і запропонував вирішити питання з призначенням. Президент НААН погодився на угоду шахрая.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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