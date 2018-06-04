Будемо давити Росію якістю озброєнь – глава "Укроборонпрому"

Про корупцію в "Укроборонпромі", розробку нових ракет "Нептун", специфіку відносин з Міноборони і обставини призначення на посаду - у другій частині інтерв'ю OBOZREVATEL з главою державного оборонного концерну Павлом Букіним. Першу частиту читайте тут.

- Давайте поговоримо про ваше призначення на посаду. 13 лютого Романова (колишній директор ГК "Укроборонпром", - Ред.) звільнили і того ж дня прес-служба повідомила, що відбір кандидатів практично завершено. Ну а через тиждень Порошенко підписав наказ. Могло скластися враження, що насправді конкурсу не було. А вашу кандидатуру просто схвалили нагорі. Розкажіть, як відбувалося ваше призначення? Від кого ви дізналися, що можете обійняти посаду?

- Процес тривав ще з минулого року. У мене було кілька співбесід з прем'єр-міністром, були зустрічі з президентом. Результатом стало рішення президента, за яким я перебуваю тут і даю вам інтерв'ю.

- Які у вас відносини з президентом? Наприклад, Порошенко пообіцяв, що "Вільха" буде запущена в серійне виробництво в цьому році. Припустимо, ви не встигаєте. Що випливає з цього? Вас можуть викликати на килим, оштрафувати або він вам подзвонить?

- Чому ми не вкладаємося в терміни щодо "Вільхи"?

- Це приклад. Може бути будь-який інший.

- Якщо все ж ви поставили конкретне питання щодо "Вільхи", то він на контролі РНБО. Періодично проходять робочі наради, на яких доповідається суть. Така зустріч була тиждень тому (розмова відбулася 17 травня, - Ред.). там доповідався хід виконання поставлених завдань. Якщо ти їх не виконуєш, то тебе в певний момент просять залишити кабінет, який ти займаєш, і не турбувати людей своєю некомпетентністю.

Що стосується "Вільхи", то ви бачили, що випробування вже проведені. В цьому році є держзамовлення на цю продукцію і підприємства для виробництва повністю готові. Звісно, є дрібні моменти, але в цілому готовність повна. "Вільха" - це засіб, який здатен забезпечити великі втрати агресора. Там розумітимуть, що напасти вони можуть, але отримають потужний удар у відповідь.

- Є ще крута зброя, про яку ви нікому не розповідали, але зараз можете?

- Є. Зараз проводяться випробування крилатої ракети. Ви бачили результати застосування крилатих ракет Ізраїлю по об'єктах у Сирії. Це ракета, яка важко фіксується об'єктами ППО, тому що не йде по балістичній траєкторії. Вона може змінювати напрямок у повітрі і при цьому нести велику силу ураження.

Ми намагаємося приділити увагу напрямам, які завдають противнику максимальних втрат за короткий термін. Нерозумно розраховувати, що ми задавимо Росію кількістю солдатів. Тому будемо давити якістю озброєнь.

- Як будуються ваші відносини із західними партнерами? Наскільки вагома думка того ж Ентоні Тетера (член Наглядової ради "Укроборонпрому", колишній чиновник Міноборони США, - Ред.) при прийнятті ключових рішень?

- Якщо говорити про державні механізми, то Україна давно взяла курс на членство в ЄС і НАТО. Вже є певні відпрацьовані механізми взаємодії. Це робиться для того, щоб у потрібний момент ми вже були готові технічно. І нам залишалося тільки юридично все оформити.

Звісно, процес цей непростий, але якщо ми обрали такий пріоритет, то повинні враховувати думку партнерів, що ми і робимо. І він реалізується через наглядову раду та міжнародні механізми.

- Ви уявляєте, скільки мільярдів гривень Україні коштуватиме перехід на стандарти НАТО?

- Це величезна сума. Тому важливо визначити етапність. Я тільки-но повернувся з Франції, де ми обговорювали певні питання. Наведу один приклад, щоб ви розуміли, як формується бюджет. У сухопутних військах Франції запровадили систему "розумний солдат". Приблизно з 80 тисяч піхотинців 25 тисяч перейшло на неї.

- Що це за система?

- Наприклад, є відділення, яке складається з 10 людей. У кожного з них на грудях знаходиться персональний комп'ютер, який отримує і віддає команди. У нього виведений мікрофон, знаходяться запасні батареї. Коли боєць сідає в БМП, то ставить їх на підзарядку. Вартість такого комплекту - плюс-мінус 25 тисяч євро на одного солдата.

Нам розповідали, що навіть у французькій армії були випадки, коли командування підрозділів казало: "Поверніть на склад. Будете користуватися, коли я на пенсію піду. Бо загубите все". А це ж навіть не перша необхідність.

Тому грошей потрібно дуже багато. Відповідно, діалог про перехід на стандарти НАТО має бути і економічним. А Міноборони відіграє у ньому провідну роль. Якщо там кажуть, що їм щось потрібно, то ми це робимо. Не завжди це підкріплюється грошима.

Багато зразків ОВТ створені на ентузіазмі спецекспортерів, коли у нас ще не було ДОЗ. Ті самі БТР-3, БТР-4, ракети "Нептун"... Якщо брати у відсотковому відношенні, то 70% продукції робилося під потреби зовнішніх ринків. У нас, звісно ж, є експертиза, і ми розуміємо, як переходити на стандарти НАТО, але робити це треба поетапно і згідно з технічним завданням, яке визначить Міноборони.

- У вас є можливість вести дискусію? Ось ви приїжджаєте на нараду, де вам кажуть, що армії потрібно одне, друге і третє. Ви можете сказати: "Хлопці, якщо ми це зробимо, то підемо в жахливі мінуси. Нам це не потрібно".

- Якщо в Міноборони нам дадуть завдання, ми будемо його виконувати. Згоден, можливі нюанси, пов'язані з держсистемою управління підприємствами. Виконане завдання може призвести до негативного фінансового результату. Приватному бізнесу складно таке зрозуміти. Але якщо є завдання держави, його треба виконати. І зробити все, щоб забезпечити гідний економічний результат.

Давати завдання бізнесу складно. Тому в усьому світі частина оборонної промисловості перебуває у держвласності. Щоб, коли настане час "Ч", за короткий термін випустити необхідну кількість озброєнь і військової техніки. Без аналізу рентабельності.

- І все ж. Яке завдання для вас пріоритет - зробити "Укроборонпром" крутою корпорацією, яка приноситиме мільярди, чи виконати всі держзамовлення?

- В першу чергу ми повинні забезпечити працездатність корпорації. Якщо ми її не забезпечимо, то аналізувати рентабельність не буде кому. Рентабельність йде у другу чергу, хоча ці речі взаємопов'язані.

- Який стан справ з корупцією в "Укроборонпромі?" Час від часу ваша прес-служба рапортує, що когось зловили, але складається враження, що це не вся картина.

- Хочу сказати, що ловити корупціонерів - не моя робота. Завдання "Укроборонпрому" - виробляти якісну продукцію, забезпечувати робочі місця і гідну оплату праці. Що стосується нашого сприяння правоохоронним органам, то ми до цього завжди готові. Був нещодавно випадок у Харкові. Були й інші, коли ми інформували правоохоронні органи, але я не роблю з цього піару. Такі дії мають відбуватися в робочому режимі. Якщо хтось порушив закон, його повинні притягти до відповідальності. І не треба істерики з усіх боків.

- У вас є своя служба безпеки. Як вона ловить хабарників?

- Звичайно, в Концерні є департамент безпеки. Існують механізми контролю контрагентів, які працюють з підприємствами, контролю дії керівників. Є процеси кваліфікації постачальників, контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, постконтролю, ревізії, перевірки - це все здійснюється. Я ці речі контролюю, але намагаюся не допускати перегинів. Подібні заходи мають бути об'єктивними і призводити до чіткої констатації фактів: є порушення чи нема. Без нальоту особистих відносин або якихось інших розкладів.

- Якщо завтра хтось із заступників, які прийшли разом із вами до "Укроборонпрому", попадеться на хабарі, чи передасте ви його правоохоронцям?

- Ми так робили і будемо робити.

- До речі, після вступу на посаду ви сказали, що збираєтеся скоротити кількість керівних кадрів. При цьому у вас з'явилися нові заступники, а старих не поменшало. Що зараз із кадровою ротацією?

- Вона проводиться. У нас є законодавчо встановлені терміни скорочення персоналу. Згідно із законом термін - два місяці, а в Концерні за колективним договором - три. Ось і можете порахувати.

- Тобто влітку слід чекати відставок.

- Виходить, на початку липня. Рада встановила обмеження за чисельністю персоналу - 180 осіб. Сьогодні у нас 326 осіб. Тобто 40% скорочення.

- Проводилася атестація чи вибираєте з економічних міркувань?

- Була створена кваліфікаційна комісія. Керівники дивізіонів відразу пройшли через неї. Є ряд вимог, яким вони обов'язково повинні відповідати. На жаль, немає великого вибору фахівців. Особливо в тих областях, де у нас не було компетенції навіть за Союзу. Шукаємо людей, але в першу чергу керуємося наявним кадровим складом. Намагаємося вибрати кращих, а потім - добирати ззовні.

- Це в Концерні. А що з кадрами на самих підприємствах?

- Якщо говорити про дефіцит кадрів, то це традиційно дефіцитні професії для машинобудування. Кваліфікований оператор верстата ЧПУ, токар, фрезерувальник - завжди дефіцит. Є проблема в тому, що підприємства часто працюють на застарілому обладнанні. Під нього складно знайти фахівців. Вас, напевно, на Sinclair зараз не змусиш працювати. Ви пам'ятаєте такий комп'ютер?

- Ні, я починав з комп'ютерів на другому Pentium.

- Бачите. Є певні складнощі, які пов'язані з тимчасовим розривом. Радянський Союз свої виробничі потужності постійно оновлював, оновлював інфраструктуру. А потім гроші на це перестали виділяти. І ось зараз ми бачимо результат.

- Скільки треба грошей, щоб модернізувати підприємства Концерну?

- Модернізація - це не самоціль. Можна побудувати прекрасне підприємство, а потім думати, що ми будемо з цим робити. Модернізація проводиться, якщо ми бачимо, що коефіцієнт завантаження підприємства понад 80%, а ми не вкладаємося в терміни замовлень. Тоді і проводимо модернізацію, щоб збільшити обсяг.

Буває, що даються державні завдання. Тобто нам кажуть, що потрібна певна продукція в такій-то кількості. Ми розуміємо, що можемо не забезпечити повне завантаження підприємства, але це треба зробити. До речі, зараз цей процес рухається. Є відповідні програми, укладаються договори. Але знову ж таки, масова модернізація - це не самоціль.

- Поклавши руку на серце, ви можете назвати ситуацію всередині Концерну здоровою?

- Ми знову повертаємося до Булгакова. У нас все добре, і ми повинні думати позитивно. Інакше будемо сидіти всі разом і плакати.