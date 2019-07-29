"Буде розростатися!" В Україні вказали на "ракову пухлину", створену Кремлем

Радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосип Зісельс заявив, що Донбасу не слід надавати автономний статус.

"Це якась ракова пухлина, яка створена Кремлем на тілі України, і, якщо дати їй автономію, вона буде розростатися і прогресувати", - зазначив він в інтерв'ю "Апострофу".

За словами Зісельса, включення Донбасу до складу України в його сьогоднішньому стані – з бандами, російськими військами – це просто фантастична ідея, яка призведе до жахливих наслідків.

Донбас, пункт пропуску Etcetera.media

"Я вірю в те, що потрібно зміцнюватися, об'єднувати Захід навколо політики, яку проводить російська влада, поступово збільшуючи санкції ... До речі, кожна нова санкція, яких вже було кілька, не загрожує Росії. Але поступове накопичення цих санкцій протягом 20-30 років – душить", - додав він.

Зісельс припустив, що це свідомо робиться Заходом для того, щоб не обозляти Росію, щоб вона не почала кидатися ракетами і бомбами, а створити ілюзію, що кожна санкція сильно не шкодить Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна по інституту КДБ Юрій Швець припустив, що російський президент, незважаючи на постійні погрози, не здатний вести велику війну в Україні.

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