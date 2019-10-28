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28 жовтня • оновлено в 12:20
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/ Розслідування

Вивезення зброї із Золотого: з'явилися суперечливі дані

3.2т Читати матеріал російською

У бійців "Національного корпусу" і ветеранів полку "Азов", котрі перебувають біля лінії відведення військ у Золотому на Донбасі, залишилася зброя.

Про це заявив представник "Нацкорпусу" Денис Янтар у ефірі телеканалу "НАШ". При цьому зазначив, мовляв, заява поліції про те, що ветерани вивезли зброю з прифронтової зони – "натягнута інформація".

"Певні компроміси були, але вони надто перебільшені. Наша зброя у наших людей залишається. Якщо треба, то ми з нею на позиції у Золотому можемо повернутися", – зізнався він.

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Добровольці й активісти у Золотому

Добровольці й активісти у Золотому

Під час телефонного включення з Донбасу Янтар додав, що акція "Нацкорпусу" проти розведення військ у Золотому триває.

Він також заявив про можливу ротацію активістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 28 жовтня, до села Золоте-4 Луганської області прибула поліція, яка нібито має намір виселити бійців батальйону "Азов" з населеного пункту. Зазначалося, що силовики проводять перевірку авто на цій території.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Нацкорпус "Азов" Новини Донбасу ООС
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Фуфло
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ха-ха-ха. смехдержава
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