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20 вересня • оновлено в 13:00
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/ Розслідування

"Буде переворот": Прилєпін заговорив про повалення Путіна

6.2т Читати матеріал російською

Російський письменник, терорист, який воював у лавах "ДНР", Захар Прилєпін заявив, що настрої в Росії наближають здійснення перевороту.

Ознаки цього він побачив у реакції громадськості на арешт актора Павла Устинова. Йому дали три з половиною роки колонії за нібито вивих плеча ОМОНівцю під час протестів у Москві. Прогнозом про високу ймовірність революції Прилєпін поділився у статті для пропагандистського сайту окупантів.

"Відчуття цілком визначені. Влада, яка могла б спертися на більшість, свого власного народу побоюється. Тому реальної політичної сили, що представляє більшість – немає. Є клуби мільйонерів за інтересами, що видають себе за політиків, що дбають про народ. У цій ситуації активній меншості – всі карти в руки. І меншість відпрацьовує технології перехоплення влади із власною метою", – написав він.

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Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

KP.UA

До так званої меншості Прилєпін відніс кремлівських гравців, які розуміють, що опиняться за бортом після 2024 року, значну частину силовиків спецслужб, радикальну ліберальну інтелігенцію, молодь, а також культурну і фінансову еліту.

"У сукупності всі названі не становлять і 10-15% населення, але переворот буде здійснений саме в їхніх інтересах. Шансів для цього все більше. Публічних людей, які у змозі на хорове "Доколє?!" – сказати: "Ідіть ви на *** зі своїм б***** Майданом", – все менше", – занепокоївся письменник-терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Захар Прилепин Володимир Путін
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Просю уточнить-так он сепар или не?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы,пейте галоперидол,стрыбайте в каструльках и спивайте свою похоронную щеневмерлу и будет вам анус с томосом
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Перепил Недо
Перепил Недо
Макарский Александр, не надо здесь рассказывать свой распорядок дня.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Dell Alex, таких юморных сайтов нет!
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