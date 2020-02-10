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10 лютого • оновлено в 18:51
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Зрізали дахи і повитягали вікна: бригаду ЗСУ звинуватили в мародерстві на Донбасі

3.3т
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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади попалися нібито на мародерстві.

У мережі повідомили, що перед ротацією в селі Піски вони позрізали дахи з гаражів і повитягали вікна з будинків. Підтверджуюче фото зі словами обурення опублікувала в Facebook координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада збирається на ротацію з прифронтового села Піски. Ось ці металеві рейки бійці любовно зібрали, щоб відвезти додому. Також зрізали дахи гаражів. Акуратно вийняли вікна з будинків. Збили плитку і зібрали дерев'яні зруби. Все це повезуть із собою. Господарі", – написала вона.

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56-ю бригаду ЗСУ звинуватили в мародерстві

56-ю бригаду ЗСУ звинуватили в мародерстві

Facebook Ольги Решетилової

"Можна було б виправдати мародерство якістю контингенту, який зараз служить. Якби офіцери бригади були не в курсі того, що відбувається. Шостий рік дивлюся на це, і опускаються руки", – додала Решетилова.

Бригаду ЗСУ звинуватили в мародерстві на Донбасі

Бригаду ЗСУ звинуватили в мародерстві на Донбасі

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що терористи почали облаштовувати собі нові позиції на Донбасі, використовуючи для цього будинки мирного населення.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Новини Донбасу Донбас ООС

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