"Бравісімо, Цукерберг!" Facebook викрили в рекламі ПВК Росії

Соціальна мережа Facebook стала фігурантом нового скандалу. У ній знайшли групи російських приватних військових компаній, що вільно функціонують.
Відповідні скріншоти опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
Він також нагадав, що останнім часом соцмережа часто блокує сторінки українських захисників і волонтерів, хоча не перешкоджає пропаганді російських найманців.
У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють
Telegram-каналу Анатолія Штірліца
У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють
Telegram-каналу Анатолія Штірліца
"У той момент, коли у Facebook блокують офіційні сторінки військових частин, блогерів і волонтерів інформаційного опору російської агресії проти України, поруч спокійно працюють спільноти приватних військових компаній (ПВК-рус) з рекламою і набором терористів по всьому світу! Бравісімо, Цукерберг!" – обурився український воїн.
У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють
Telegram-каналу Анатолія Штірліца
У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють
Telegram-каналу Анатолія Штірліца
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Facebook зганьбився, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" в профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.
Пізніше соцмережа все ж прибрала позначку верифікації на сторінці Аксьонова.
Нагадаємо, у липні 2019 року Facebook заблокував сторінку мережевого меморіалу "Книга пам'яті полеглих за Україну".
А в серпні адміністрація соцмережі заблокувала проукраїнський паблік Mova, який мав понад півмільйона підписників.
Також в грудні спалахнув скандал через те, що пошуковик Google попався на рекламі різних додатків для жителів терористичної "ДНР".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!