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21 січня • оновлено в 10:03
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"Бравісімо, Цукерберг!" Facebook викрили в рекламі ПВК Росії

1.1т
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Соціальна мережа Facebook стала фігурантом нового скандалу. У ній знайшли групи російських приватних військових компаній, що вільно функціонують.

Відповідні скріншоти опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Він також нагадав, що останнім часом соцмережа часто блокує сторінки українських захисників і волонтерів, хоча не перешкоджає пропаганді російських найманців.

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У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють

Telegram-каналу Анатолія Штірліца

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють

Telegram-каналу Анатолія Штірліца

"У той момент, коли у Facebook блокують офіційні сторінки військових частин, блогерів і волонтерів інформаційного опору російської агресії проти України, поруч спокійно працюють спільноти приватних військових компаній (ПВК-рус) з рекламою і набором терористів по всьому світу! Бравісімо, Цукерберг!" – обурився український воїн.

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють

Telegram-каналу Анатолія Штірліца

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють

Telegram-каналу Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Facebook приватні військові компанії (ПВК)
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