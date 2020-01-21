"Бравісімо, Цукерберг!" Facebook викрили в рекламі ПВК Росії

Соціальна мережа Facebook стала фігурантом нового скандалу. У ній знайшли групи російських приватних військових компаній, що вільно функціонують.

Відповідні скріншоти опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Він також нагадав, що останнім часом соцмережа часто блокує сторінки українських захисників і волонтерів, хоча не перешкоджає пропаганді російських найманців.

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють Telegram-каналу Анатолія Штірліца

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють Telegram-каналу Анатолія Штірліца

"У той момент, коли у Facebook блокують офіційні сторінки військових частин, блогерів і волонтерів інформаційного опору російської агресії проти України, поруч спокійно працюють спільноти приватних військових компаній (ПВК-рус) з рекламою і набором терористів по всьому світу! Бравісімо, Цукерберг!" – обурився український воїн.

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють Telegram-каналу Анатолія Штірліца

У Facebook знайшли спільноти російських ПВК, що вільно працюють Telegram-каналу Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Facebook зганьбився, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" в профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.

Пізніше соцмережа все ж прибрала позначку верифікації на сторінці Аксьонова.

Нагадаємо, у липні 2019 року Facebook заблокував сторінку мережевого меморіалу "Книга пам'яті полеглих за Україну".

А в серпні адміністрація соцмережі заблокувала проукраїнський паблік Mova, який мав понад півмільйона підписників.

Також в грудні спалахнув скандал через те, що пошуковик Google попався на рекламі різних додатків для жителів терористичної "ДНР".

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