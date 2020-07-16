Брав в полон росіян і був прикладом: чим запам'ятався загиблий під Зайцевим командир 'Мир'

Загиблий в районі Зайцевого морський піхотинець, лейтенант Дмитро Красногрудь з позивним "Мир" був командиром розвідки в мотопіхотному батальйоні 93-й ОМБр "Холодний Яр".

У 2017 році Красногрудь розробляв і приймав участь в операції, в ході якої був полонений російський військовий Віктор Агєєв, повідомляє "Радіо Свобода".

Дмитро Красногрудь "Радіо Свобода"

Український розвідник з позивним "Поль" розповів подробиці спецоперації з "Миром", коли був полонений Агєєв.

"Спецназівці увійшли в будинок і витягли звідти чотирьох найманців. У тому числі і Агєєва. Зв'язали, накрили ганчіркою і переправили на інший берег річки. Вони опору не чинили. Згодом на вулиці на нас наткнулися двоє людей. Ми стали обличчям-до-обличчя. Один з них був "Алекс", командир цієї невеликої групи. Мій напарник крикнув українською "Зброю на землю!" А я думаю: вони можуть не зрозуміти. Тому повторив російською", – розповідав він.

"Поль" додав, що російські найманці застосували проти них зброю, спершу трохи забарившись.

"Росіянин, очевидно, не зрозумів, що відбувається. А ще й сплутав мене з Агеєвим: адже я, як і той, з бородою і білявий. Ще був у російської формі, яку спеціально заздалегідь придбав. Він навіть мені посміхнувся, а за секунду все зрозумів, схопився за свою СВД і почав по нам палити. Другий бойовик спробував прошити нас чергою з АК-47", – згадував український розвідник.

Також товариши по службі Красногрудя говорили, що за ним, як командиром, готові були йти хоч на край світу, і був для всіх прикладом. За словами наших військових "Мир" займався саперною справою, яке обожнював. Після закінчення контракту, деякий час жив цивільним життям, але після знову повернувся в армію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня, в результаті обстрілу військами Росії на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої помер ще один український захисник.