Брат – міністр Путіна: що відомо про скандального ексАТОвця з росТБ

Одіозний Олександр Мединський, який зганьбився антиукраїнською промовою на російському телебаченні, дійсно був учасником АТО.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Мединський служив у 8 полку Сил спеціальних операцій, який брав участь в АТО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак заяви перебіжчика про те, що він командував групою розвідки в секторі В, не відповідають дійсності.

"Служив в забезпеченні. ССО, 8 полк, АТО. Але працює на інформпропаганду ворога вже кілька років", – розповіло джерело.

Олександр Мединський Скріншот відео

У свою чергу, прокремлівський журналіст Олег Кашин написав на своєму Telegram-каналі, що брат Мединського є російським міністром. Ймовірно, мова йде про міністра культури Володимира Мединського, який "прославився" висловлюванням про те, що у росіян є одна зайва хромосома (ознака синдрому Дауна. – Ред.).

Також світло на теперішнє життя зрадника пролила скандальна пропагандистка Ольга Скабєєва.

Олександр Мединський Telegram-канал Ольги Скабєєвої

"Цікавий шлях у людини. Майдан – війна – повне розчарування і в тому і в іншому – блогерство і журналістика. А потім його спробували вбити "бойовики" "Азова". Живе він тепер в Гельсінкі, водить дружбу з колишніми "ополченцями", – розповіла рупор злочинного путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексучасник АТО Олександр Мединський з'явився на російському пропагандистському телебаченні і влаштував антиукраїнський демарш.

Він накинувся на українського експерта Вадима Трюхана, звинуватив в розпалюванні війни і намагався змусити цілувати землю. Крім того, він назвав Росію "братньою" країною і запевнив, що Україна не воює проти неї.

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