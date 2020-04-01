За гроші конкурентів: брата Єрмака звинуватили в роботі проти міжнародного бізнесу

Денис Єрмак, брат голови Офісу президента Андря Єрмака, організував кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту в Україні "ТІС" і його міжнародних партнерів.

Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на відеозаписи нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса. Робити це збиралися нібито в інтересах конкурентів.

Журналісти стверджують, що в їхньому розпорядженні опинилосся близько 30 годин прихованої зйомки численних зустрічей Дениса Єрмака і його помічників з потенційними кандидатами на високі державні посади. Зустрічі проходили в серпні-жовтні 2019 року. На них Єрмак обіцяв допомогти з працевлаштуванням.

Зазначається, що значна частина зустрічей команди Єрмака присвячена обговоренню можливості припинення бізнес-зростання компанії "ТІС" і впливу в Україні однієї з найбільших в світі контейнерних компаній – датської Maersk.

Денис Єрмак на записи відео bihus.info

"Знищувати зв'язок" двох компаній Єрмак з помічниками бралися нібито в інтересах конкурентів – одеської фірми "КТЛ Україна", яка, в свою чергу, є частиною потужної турецької компанії Kinay Group.

У розмові Дениса Єрмака йдеться про те, що турецький бізнес готовий платити по 300 тисяч доларів на місяць для реалізації їхнії цілей.

Журналісти зв'язалися з керівниками компанії "КТЛ Україна". До них, судячи з відео, Денис Єрмак відправляв довірену особу Володимира Лебедєва, щоб зібрати інформацію про необхідні дії проти "ТІС" і Maersk.

Володимир Лебедєв bihus.info

У компанії відзначили, що Денис Єрмак раніше працював в "КТЛ Україна", а також підтвердили, що посередник Володимир Лебедєв дійсно приїжджав до Одеси на їхнє підприємство в 2019 році. При цьому вони наполягають, що мотиву "знищувати зв'язок" "ТИС" і Maersk не було.

При цьому на відео 6 вересня Денис Єрмак, інструктуючи Лебедєва, говорить інше: "Чим швидше ми почнемо активно діяти, викладати зміни по нормативній базі, тим швидше по суті нам забезпечать дуже хорошу фінансову підтримку".

Під час цієї розмови Єрмак надиктував Лебедєву телефони комерційного директора "КТЛ Україна" Андрія Кузьміна і гендиректора Ігоря Хохлова. Він пояснив, що з "КТЛ Україна" потрібно розробити конкретний план заходів по боротьбі з "ТІС" і Maersk.

Денис Єрмак на записи відео bihus.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!