Очікують втечі терористів? Як Росія зміцнила кордон на Донбасі

Росія почала зміцнювати кордон з окупованою частиною Донбасу, відновивши старі споруди і рови, які були побудовані ще до початку війни у 2014 році.

Про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода.

Раніше Росія заявляла, що всі ці споруди призначені для боротьби з контрабандою, яка процвітала у довоєнний час.

"Рови тягнуться там, де немає природних перешкод для руху техніки - посадок, балок, лісів, ставків, річок. Поблизу населених пунктів ровів також здебільшого немає, там перетнути кордон не можна. Крім того, часто лінія державного кордону проходить між полями українських і російських сіл і збігається з лісозахисними смугами. А ось розриви в таких смугах зазвичай перекопані ровами, щоб зашкодити перетину автотехніки грунтовими путівцями"- зазначається у матеріалі.

Але з 2014 року на тимчасово окупованих територіях Донбасу фактична монополія на владу належить російським силовикам, а саме ФСБ, відповідно, вони контролюють і ринок споживчих товарів, а отже, будь-яка контрабанда - це прямі збитки для бізнесу російських спецслужбовців.

Тому головною причиною посилення контролю на кордоні є спроба звести до мінімуму ймовірність неконтрольованого потрапляння у зворотний бік зброї і боєприпасів, які перед цим завезені з Росії.

Очевидці описують, що з боку окупованих українських територій споруди обкладені бетонними блоками і мішками з піском, що також свідчить про те, що швидше за все росіяни очікують масової втечі озброєних бойовиків з Донбасу і спроб прориву до РФ.

Самі споруди видно навіть на картах у GoogleMаps.

А Росія, згідно з даними з реєстру держзакупівель, витрачає мільйонні суми на утримання укріпрайонів на кордоні з Україною.

Нагадаємо, раніше біля українського кордону було помічено військову техніку РФ біля Ростовської області, що очевидці встигли зняти на відео.